Rebenten amb explosius un caixer de Sant Antoni de Calonge

Els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que han rebentat amb explosius un caixer d'un Banc Sabadell de Sant Antoni de Calonge.

El telèfon d'emergències ha rebut l'avís dels fets a dos quarts de quatre de la matinada i ràpidament fins al lloc s'hi ha desplaçat els Mossos -amb els especialistes en explosius dels Tedax- i membres de l'Àrea d'Investigació Criminal, que investiga el robatori.

La gran càrrega de l'explosiu ha provocat nombrosos desperfectes a l'edifici que està al costat d'un supermercat. Hi ha nombrosos danys tant a l'interior com la façana del banc.

Malgrat l'intent de robatori finalment, al final els lladres s'han quedat amb les mans buides perquè no han pogut aconseguir ni un euro. Han fugit amb un vehicle i no se n'ha sabut res més.

Un veí ha alertat dels fets al 112 que hi havia uns homes al banc Sabadell de l'avinguda Catalunya de Sant Antoni amb actitud sospitosa i després s'ha produït l'explosió.

Els Mossos d'Esquadra busquen els lladres i estan buscant imatges de càmeres de vigilància de la zona i properes per intentar localitzar els lladres. A banda, la policia científica està recollint vestigis a la zona.

Aquest tipus de robatoris feia temps que no es donava a la província de Girona, el 2017 i 2018 es van produir alguns casos a Riudellots, Platja d'Aro, l'Estartit, Blanes, Fogars de la Selva entre altres localitats.

Robar per encastament

Els últims robatoris en caixers a les comarques gironines s'havien produït aquest any pel mètode de l'encastament. En alguns dels casos, els lladres no han pogut aconseguir emportar-se físicament l'aparell però en altres l'han arrencat i robat. És el cas per exemple, dels bancs Santander de Vilablareix i Riudellots de la Selva. Aquí van poder emportar-se'l amb la utilització d'un vehicle tipus grua per arrencar-lo.D'aquests casos no han transcendit detencions.