Compromís amb Pals i el PSC veuen el White Summer com "un perill innecessari"

Els grups de Compromís amb Pals i el PSC no veuen amb bons ulls que aquest estiu es faci el White Summer al municipi. Es tracta d'un mercat amb paradetes, 'food trucks' i concerts a l'aire lliure que es celebra durant pràcticament un mes al municipi de Pals. Aquest mercat cada any reuneix multitud de persones i aquest és precisament el principal motiu pel qual els dos grups prefereixen que no es faci durant aquest 2020. Compromís creu que és "un risc innecessari" donar permís als promotors d'aquest esdeveniment perquè es pugui tirar endavant. Segons han detallat en un comunicat, la informació que apareix al web oficial del White Summer és "vague i genèrica" i això genera "preocupació a la formació.

De fet, apunten que en cap moment es detalla quina serà la distància de separació entre paradistes, quants es permetrà que venguin aquest any, quin és l'aforament màxim permès cada nit o si es prendrà o no la temperatura als assistents en la seva entrada. Per tot això, la formació creu que si hi hagués una persona infectada a l'interior del recinte "seria del tor impossible" calcular-ne la traçabilitat.

Per la seva banda, el PSC també creu que s'han d'"extremar les precaucions" per evitar possibles rebrots al municipi. La portaveu de la formació a Pals, Marisol Perea, ha alertat que tot i que es faci "a l'aire lliure", el Whit Summer podria ser "un focus important de contagi". Perea ha recordat que en l'edició del 2018 el White Summer va congregar 140.000 persones.

Per això la portaveu socialista ha demanat que s'evitin "aglomeracions" i la millor manera d'evitar-les és denegant el permís d'activitat als promotors de l'esdeveniment. A més, Perea també ha rebutjat l'argument que es fa en una propietat privada per permetre el festival. "No oblidem que altres festivals com Cap Roig o Peralada també són privats i s'han ajornat fins al proper estiu", ha reblat Perea.

Les dues formacions ja han enviat una instància al Departament de Salut per anunciar-los la "preocupació" que els genera aquest esdeveniment per aquest estiu i el fet que l'Ajuntament n'autoritzi la seva celebració. La instància també s'ha fet arribar al govern local.