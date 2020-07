Denuncien l'Ajuntament de Begur per permetre obres a l'espai de Montcal

Les plataformes Ecologistes en Acció i Sos Aigua Freda Begur han impugnat la llicència d'obres que l'Ajuntament de Begur ha atorgat per a la construcció d'un habitatge unifamiliar amb piscina a la zona de Montcal. Els ecologistes –integrats en la plataforma Sos Costa Brava– defensen que aquest espai està protegit perquè són terrenys «de naturalesa forestal inclosos en la Xarxa Natura 2000 i l'Espai d'Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur».

L'advocat de Salvem Begur i SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, explica que han interposat un recurs de reposició i que l'Ajuntament té un termini d'un mes per resoldre'l. «També hem demanat al secretari judicial que demani a Medi Ambient si aquest espai, la zona de Montcada, forma part de l'EIN». De Ribot insisteix que «si no aturen les obres, fins i tot podríem parlar de responsabilitat penal per part de l'Ajuntament».

Els activistes argumenten que van presentar una «petició de revisió d'ofici i de la declaració de nul·litat de ple dret del Projecte d'urbanització i del Pla Parcial del sector S-21 Montcal en data 1 d'agost de 2019» i encara esperen la resposta de l'Ajuntament. D'altra banda, apunten que han sol·licitat en diverses ocasions accés a l'expedient administratiu del projecte d'obres, on també esperen resposta.

L'aprovació de la llicència

A banda dels nombrosos motius que fonamenten el recurs de reposició presentat a l'Ajuntament de per impugnar la llicència d'obres, els ecologistes mostren el seu malestar contra la Junta de Govern per haver atorgat la llicència d'obres el passat 28 d'abril, durant el confinament i malgrat la paralització de tramitació d'expedients decretada durant l'estat d'alarma. Les entitats destaquen en el recurs interposat les «nombroses irregularitats» que suposaria aquesta obra. Segons Lydia Chaparro, membre d'Ecologistes en Acció i Salvem Begur «aquestes figures haurien de permetre que aquest espai natural fos objecte d'especial protecció, i no pas objecte d'especulació urbanística».



La resposta de l'Ajuntament

L'alcaldessa, Maite Selva, defensa que la llicència d'obres d'aquesta casa es va demanar el 27 de març de 2019 i posteriorment va quedar paralitzada quan es van suspendre les obres fins que no s'aprovés el Pla Director d'Urbanisme de la Costa Brava. Aquest pla es va aprovar el 2 de desembre de 2019 i va aixecar la suspensió de les obres a les zones de la Montcada i la Pedrera, per aquest motiu l'alcaldessa insisteix que la llicència «és legal i està ben donada».