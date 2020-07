Rebenten amb explosius el caixer d'un banc de Sant Antoni de Calonge

Una forta explosió, això és el que van sentir ahir de matinada els veïns que viuen a l'avinguda Catalunya i els campistes que aquests dies estiuegen en un càmping que està a tocar del Banc Sabadell de Sant Antoni de Calonge.

Un testimoni va veure dos homes que estaven a la zona de forma sospitosa cap a dos quarts de quatre i va alertar el telèfon d'emergències 112. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van anar fins al lloc i van trobar-se amb una bona sorpresa: el caixer automàtic que dona a l'exterior de l'entitat bancària, fet a miques. Les peces per terra i tot destrossat. Uns lladres l'havien fet rebentar amb explosius. Segurament, d'estil casolà, com s'ha donat en casos anteriors, segons fonts policials.

Dels lladres, però, no n'hi havia ni rastre. Haurien fugit amb un cotxe que els esperava a prop del llocs dels fets. Les càmeres de vigilància de la zona i dels municipis limítrofs podrien ser claus a l'hora d'identificar els homes. Que malgrat totes les destrosses, no van aconseguir el botí desitjat.

Molts desperfectes

Se'n van anar amb les mans buides però, en canvi, van causar uns danys molt destacats. L'ona expansiva de l'explosió va provocar també danys a la façana de l'entitat bancària i a l'interior, sobretot a la zona on hi ha el caixer.

Ahir a la zona, s'hi van poder veure diversos agents dels Mossos d'Esquadra. Concretament hi havia els especialistes en explosius dels Tedax i membres de l'Àrea d'Investigació Criminal, que s'han fet càrrec de la investigació del robatori. A banda, la policia científica tanbé va recollir vestigis a la zona que els han de conduir cap als lladres.

Aquest tipus de robatori feia temps que no es donava a la província de Girona. Per trobar-ne cal anar dos anys enrere. Van ser més habituals -tot i que tampoc molt nombrosos- entre els anys el 2017 i 2018. Grups de lladres van rebentar amb explosius caixers automàtics per exemple, d'oficines bancàries de Riudellots, Platja d'Aro, l'Estartit, Blanes, Fogars de la Selva, entre altres localitats.

Robar per encastament

Els últims robatoris en caixers que s'han produït aquest any a les comarques gironines han estat pel mètode de l'encastament. En alguns dels casos, els lladres no han pogut aconseguir emportar-se físicament l'aparell però en altres l'han arrencat. És el cas, per exemple, dels bancs Santander de Vilablareix i Riudellots de la Selva. Aquí van poder emportar-se'l amb la utilització d'un vehicle tipus grua per arrencar-lo. D'aquests fets no han transcendit detencions.