Busquen una dona de 82 anys desapareguda des d'ahir a Mont-ras

Els serveis d'emergència busquen una dona de 82 anys de Mont-ras desapareguda des d'ahir a la tarda a la població.

Lucía va desaparèixer ahir a la tarda i no se'n sap res des de llavors.

Ahir es va muntar ja un dispositiu de recerca i aquest avui s'ha reprès el matí.

En la recerca hi participen per terra i aire, els Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, ADF i Protecció Civil. Així com voluntaris, que coordina l'ajuntament de Mont-ras.

El dispositiu compta amb els mitjans aeris dels Mossos d'Esquadra i Bombers i també amb la Unitat canina dels Bombers.

La desaparició es va produir a la zona del carrer de la Font i la plaça de l'Església. La zona on ahir es va pentinar i avui se segueix buscant la veïna de Mont-ras,

La qual segons l'ajuntament en el moment dels fets portava un vestit amb flors de color de rosa.

L'ajuntament fa una crida a què hi vagin voluntaris i a localitzar-la a les xarxes socials: