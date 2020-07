Localitzen la dona de 84 anys que s'havia perdut a Mont-ras en bon estat de salut

Aquest dimecres a la tarda han localitzat la dona de 84 anys que s'havia perdut al municipi de Mont-ras (Baix Empordà). La dona estava en un marge proper al seu domicili. Ahir hi va caure, però en principi tan sols es va fer ferides superficials. En el moment en què l'han trobat, la dona estava plenament conscient. La dona va desaparèixer el dimarts a la tarda. Des de primera hora d'aquest dimecres s'ha organitzat un dispositiu de recerca conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, els Bombers i Protecció Civil. Per part dels Mossos, hi ha participat un helicòpter, dues unitats canines i cinc dotacions més per a la recerca.

Després que la rescatessin del marge on havia caigut, els serveis d'emergències l'han traslladat fins a l'Hospital de Palamós per fer-li un reconeixement mèdic.