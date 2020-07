Localitzada la dona desapareguda a Mont-Ras

Els serveis d'emergència van localitzar ahir a les 17.13 hores la dona de 84 anys, veïna de Mont-ras, que portava des de dimarts desapareguda. Segons van confirmar els Bombers, la unitat canina va trobar la dona en un marge a 500 metres de distància del punt on es va preparar el dispositiu de recerca i la van traslladar a l'hospital de Palamós. Les mateixes fonts van explicar que la dona havia caigut i que, tot i mostrar signes de desorientació, en un primer reconeixement no patia lesions greus. El mateix dia que se'n va denunciar la desaparició es va organitzar un dispositiu de recerca per terra i aire on hi van participar els Mossos d'Esquadra, Bombers, Policia Local, ADF, Protecció Civil i equips de voluntaris.