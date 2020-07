La policia de Begur ha d'intervenir per frenar l'incivisme a les platges

La «nova normalitat» i les mesures de distanciament que diversos municipis han adoptat a les platges per tal d'evitar la propagació de la covid-19 ha generat algunes escenes desagradables a les cales de Begur. Fonts municipals confirmen que dissabte es van produir actes d'incivisme a les cales d'Aiguablava i Sa Tuna. En el cas d'Aiguablava, on hi ha una persona encarregada d'impedir l'entrada de banyistes en cas que s'estigui superant l'aforament permès, dissabte un grup de persones hauria tirat pel dret sense respectar la cua i hauria accedit sense fer cas de les indicacions del personal i saltant-se les mesures de distanciament indicades. Fonts municipals van explicar a aquest diari que la Policia Local va haver d'intervenir per expulsar aquest grup de la platja.

Una escena similar es va repetir el mateix dia a cala Sa Tuna, on dues persones haurien incitat a una «miniallau» per accedir a la platja sense respectar el torn o la cua de persones que s'estaven esperant. Altre cop, la policia va intervenir per expulsar els individus.

Responsabilitat ciutadana

Aquests fets, confirmats pel regidor de Turisme, Eugeni Pibernat, han posat en alerta el consistori, que assegura que «es farà complir el pla de contingència per garantir la seguretat de tothom». Fins ara, l'Ajuntament havia apel·lat a «l'autoresponsabilitat» dels ciutadans a l'hora de restringir l'accés. De fet, el 3 de juliol el consistori va anunciar que només controlaria l'entrada a les cales de Sa Tuna i Aiguablava, on hi ha una persona encarregada de prohibir l'accés de més persones quan s'arriba al límit de l'aforament permès. És precisament en aquestes dues cales on, per garantir els 2,5 metres de distància entre tovalloles i per facilitar el control als agents cívics, s'han col·locat para-sols.

Pel que fa a la resta de platges del municipi, la política de l'equip de govern ha sigut apostar per «la responsabilitat dels veïns i veïnes», així com potenciar una campanya informativa i comunicativa distribuint senyalització arreu del litoral i habilitant diferents agents cívics i membres de l'Àrea de Turisme que recorren les platges i el nucli del poble per informar i resoldre dubtes als usuaris i explicar les mesures de seguretat pertinents.

El regidor de Turisme, Eugeni Pibernat, insisteix que cal que els ciutadans consultin l'aforament de les platges a la web de visitbegur.cat on es va actualitzant l'estat de les vuit platges. En aquest sentit, Pibernat explica que «les cales d'Aiguablava i Sa Tuna són bastant conegudes, l'espai és petit i sabem que gairebé sempre estan plenes. Per això demanem que qui vulgui buscar brega que no vingui a Begur». Sobre els fets de dissabte, Pibernat afegeix que «de moment» no s'ha sancionat a ningú, però subratlla que «s'estudiarà prendre més mesures» si aquests incidents es van reproduint.

Finalment, el regidor destaca que a banda del dispositiu esmentat anteriorment, hi ha un total de dotze persones de Creu Roja que s'encarreguen de fer de «controladors» i vetllar perquè es compleixi el distanciament.