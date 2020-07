PSC i Compromís amb Pals reclamen suspendre el festival White Summer

Els regidors del PSC i el grup de Compromís amb Pals van exigir ahir suspendre l'edició d'enguany del festival White Summer arran del risc dels eventuals rebrots de la covid-19.

Segons han expressat en un comunicat, són partidaris de reprendre el festival de cara a l'estiu de 2021. En aquest sentit, PSC i Compromís amb Pals han adreçat una instància a la conselleria de Salut de Generalitat, per expressar la seva «preocupació» davant la possible autorització de l'Ajuntament. «El White Summer té una durada de 23 dies i l'any 2018 hi van arribar a assistir 180.000 persones», va assenyalar la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Marisol Perea. «Tot i que el festival és a l'aire lliure, congrega a una gran quantitat d'assistents», diu.