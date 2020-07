Una avaria deixa la Bisbal d'Empordà sense aigua durant més de set hores

Una esquerda en la principal canonada de transport d'aigua de la Bisbal d'Empordà va causar un tall en el subministrament de tot el municipi durant més de set hores. Fonts de Sorea, la companyia que gestiona les aigües, van explicar que l'avaria es va detectar pels volts de les sis del matí a la zona del barri de Sant Cristòfol, al costat de l'escola Mas Clarà i tot seguit els operaris es van desplaçar al lloc dels fets per començar a reparar la canonada. Els treballs es van finalitzar a les 13 hores i el subministrament es va reprendre pels volts de les cinc de la tarda. L'empresa va precisar que, degut a la reparació, la pressió de la canonada es va veure afectada, un fet que va provocar que la represa del subministrament tardés un parell d'hores en alguns punts del municipi. Des de Sorea van reconèixer que la instal·lació «està desgastada» però van negar que es tractés d'una avaria estructural i van assegurar que la canonada havia quedat reparada.



Litigi judicial

Aquesta no és la primera vegada que es produeixen talls en el subministrament d'aigua. El passat mes de maig, una altra avaria en la mateixa canonada també va deixar sense aigua al municipi durant vuit hores. L'alcalde, Enric Marquès, va insistir que la xarxa d'aigües del municipi «està desfasada i necessita més inversió»: «No s'ha fet inversió en manteniment i ens hem de posar d'acord amb l'empresa [Sorea] perquè s'inverteixi». El batlle va recordar que el contracte amb l'empresa Sorea es va declarar nul i que hi ha oberta una causa als jutjats. El problema és que el contracte que la companyia té amb l'Ajuntament només inclou la prestació, però no les inversions.

Des del PSC atribuir els talls a «la deixadesa del govern d'ERC, CUP i en Comú dels darrers cinc anys» van apuntar que «ha permès a l'empresa lucrar-se de la seva explotació sense exigir-li una mínima inversió que en garanteixi el subministrament».