Calonge i Sant Antoni incorpora 28 treballadors per controlar platges i espais públics

Treballadors contractats per vigilar platges i espais públics

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha contractat 28 nous treballadors per informar i controlar a les platges i espais públics del municipi. Els empleats ja es troben actius des d'aquest dimarts després de passar un procés selectiu. L'objectiu principal és proporcionar informació sobre les mesures de seguretat i prevenció a totes aquelles persones que vulguin accedir a les platges, mercats, fires o altres activitats organitzades pel consistori en algun dels espais públics de la localitat. Entre les seves tasques hi haurà la de controlar les distàncies de seguretat i l'obligatorietat de dur la mascareta per evitar la propagació de la covid-19.

Les persones contractades treballaran durant la temporada turística, concretament els mesos de juliol i agost. De la trentena d'empleats, 24 estan destinats al control de l'accés i de la ubicació a les platges. També hi ha dues persones que s'ocuparan de mercats i fires i dues més destinades a totes aquelles activitats turístiques que es portin a terme als espais públics.

Aquesta mesura s'afegeix a les de reforç informatiu que porten més temps en marxa coincidint amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la covid-19. Així doncs, per exemple, es van col·locar panells per indicar la normativa a les platges, o també es va crear un espai a la web municipal on es pot trobar tota la informació actualitzada.