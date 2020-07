Enxampen un home amb un detector de metalls al poblat ibèric d'Ullastret

Els Agents Rurals han denunciat un home per utilitzar un detector de metalls al poblat ibèric d'Ullastret. Els fets van passar dilluns en una àrea protegida, que cal recordar que està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). El denunciat és un ciutadà alemany que portava diverses eines i detector de metalls així com peces arqueològiques, les quals després de ser analitzades per tècnics del Museu, asseguren fonts dels Agents Rurals, d'entrada no serien d'Ullastret sinó que podrien procedir d'altres jaciments.