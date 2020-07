La fiscalia manté la investigació al geriàtric Palafrugell Gent Gran

La Fiscalia Provincial de Girona manté obertes diligències per la denúncia interposada per una associació en relació amb una residència. Tot i que la Fiscalia General de l'Estat no ho concreta en el seu comunicat, la fiscalia investiga el geriàtric Palafrugell Gent Gran després que l'associació de familiars de residents i usuaris del centre n'informés la fiscalia. És la única diligència oberta a les comarques gironines. A Catalunya n'hi ha 27 en marxa, inclosa aquesta.

Mentrestant, la fiscalia ha arxivat tres diligències penals per la gestió de la covid-19 en residències a Catalunya, segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat. Els tres arxivaments corresponen a investigacions que havia obert la Fiscalia Provincial de Barcelona. En total, en les últimes setmanes aquesta fiscalia ha arxivat tretze investigacions i n'ha remès una altra que havia obert per la denúncia d'un particular contra l'administració als jutjats de Martorell i Sabadell.



Una de genèrica a Girona

Pel que fa a l'àmbit civil, la fiscalia manté el seguiment d'una setantena de centres. En aquests casos, es fa un seguiment de la situació als centres i per a la protecció dels usuaris. La Fiscalia de Barcelona manté oberta una diligència que inclou el seguiment de setze residències. La de Granollers manté el seguiment a set centres; la de Vilanova i la Geltrú-Gavà, onze, una genèrica; la de Sabadell, 25; la de Manresa-Igualada, dues, i la de Terrassa, dotze. La Fiscalia de Tarragona fa el seguiment en l'àmbit civil de dues residències, i la de Girona té oberta una diligència genèrica de seguiment de residències.

Pel que fa als procediments judicials, la fiscalia informa dels mateixos que fa dues setmanes. Dos estan oberts als jutjats de Sabadell, un d'ells per desatenció i falta de tractament, i un altre als de Cerdanyola, per presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió del deure de socors. També es manten obertes investigacions a Vilanova i la Geltrú i Gavà.