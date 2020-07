Un grua que duia un cotxe s'accidenta, trencar un mur i cau per un terraplè a Palamós

Un grua que transportava un cotxe s'ha accidentat i s'ha precipitat aquest migdia per un terraplè de 5 metres de desnivell a Palamós.



L'accident ha tingut lloc pels volts de dos quarts d'una del migdia i ha consistit en una sortida de via al carrer Mas Guàrdia. La grua ha provocat danys a diversos vehicles aparcats a la zona.



Fins que ha acabat xocant contra un mur, que ha quedat destrossat.



La grua i el cotxe remolcat han caigut per un terraplè d'uns cinc metres de desnivell.







Accident Mas Guàrdies (Vídeo: Cesc Marsal) from palamoscomunicacio on Vimeo.

El conductor de la grua ha resultat ferit lleu i ha estatEls Bombers per la seva banda, que s'han desplaçat a lloc amb dues dotacions,Laque s'ha desplaçat primer a lloc, està investigant les causes de l'accident.