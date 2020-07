Maria Salut Martorell Ortells va néixer el 20 de març de 1937 a Palafrugell, en plena guerra, anys després del seu germà gran, Julián. El seu nom, Salut, ve d'una de les nenes refugiades –que es deia així– que havien fugit de Madrid i que la seva mare havia acollit un temps a casa. Tant la seva mare com el seu pare treballaven a la fàbrica Armstrong, i el seu pare també havia passat anteriorment per les plantacions d'arrós de Pals.

Com que a casa no volien que treballés a la fàbrica, quan tenia uns quinze anys va anar a aprendre a cosir a la botiga de Ca la Janó. Va ser en aquest comerç del carrer Tarongeta de Palafrugell que Maria Salut Martorell va conèixer el qui acabaria essent el seu marit, Jaume Puig (el fill petit dels botiguers), amb qui es va casar quan tenia 18 anys i va acabar compartint 56 anys de vida. Van pujar tres fills –Montse, Jordi i Berta– mentre ella regentava un comerç del poble on venia roba de llar, ubicat a les galeries Victòria al carrer Cavallers, i el seu marit s'encarregava del manteniment de l'emissora de ràdio Liberty.

Una de les predileccions de Maria Salut Martorell era escapar-se amb el seu marit sobre la seva moto Lambretta per anar a passar el dia a diferents punts de la província, com ara Banyoles o Camprodon. De més gran, Maria Salut Martorell va iniciar-se en el món de la pintura al Cercle Artístic de Palamós. Va fer classes de pintura sobre seda, on aprofitava per pintar mocadors i coixins, i fins i tot es va animar a fer alguns quadres a casa. També era una apassionada del patchwork, fins al punt que tota la família té la casa plena de les seves peces.

Va morir a causa de la covid-19 el 14 d'abril a la residència de Palafrugell, sense vetlla ni cap mena de cerimònia. La van poder enterrar amb el seu marit, del qual havia quedat vídua feia gairebé nou anys. Va deixar tres nets: Martina, Jan i Jaume.