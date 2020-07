Palafrugell habilita prop de 200 places d'aparcament gratuïtes a Llafranc

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha habilitat prop de 200 places d'aparcament gratuïtes a la zona de Llafranc. Un d'ells està al carrer de Ciceró i compta amb 75 llocs i està situat a uns deu minuts de la platja. El regidor de Mobilitat, Pau Lladó, ha avançat que aquest nou aparcament "facilitarà la mobilitat fins a la platja de Llafranc" i també podria reduir "el trànsit rodat pels carrers del costat del mar". Per altra banda, també s'ha creat un centenar de places al carrer de Paraguai, a la zona del Far de Sant Sebastià. Es tracta d'un dels llocs amb més visites del municipi i durant els mesos d'estiu hi ha un gran nombre de visites.