Calonge contracta 28 persones per controlar les platges i espais públics

Les 28 persones contractades per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que per controlar les platges, mercats i activitats turístiques es van incorporar dimarts. Controlen i informen a la població de les normatives.

L'objectiu és reforçar la informació sobre la normativa d'ús de les platges i la resta d'activitats d'oci com fires o mercats que s'organitzen en espais públics.

Entre les funcions dels informadors hi ha el control de l'accés i de la ubicació dels usuaris de la platja i d'altres espais públics per garantir les distàncies de seguretat i el compliment de l'obligatorietat de dur la mascareta per evitar la propagació de la COVID-19.

La mesura s'afegeix a les de reforç informatiu com la col·locació de panells per indicar la normativa de platges o la creació d'un espai a la web municipal amb tota la informació actualitzada.

Les persones contractades treballaran durant la temporada turística, els mesos de juliol i agost. D'aquestes hi ha 24 persones per control de platges, 12 de les quals tenen una jornada de 30 hores setmanals i les altres 12 fan 12 hores setmanals. També hi ha dues persones per control de mercats i fires en jornada de 35 hores i dues persones més per control d'activitats de turisme en espais públics a raó a 35 hores setmanals.