Un grua que carregava un cotxe s'accidenta, trenca un mur i cau per un terraplè a Palamós

Una grua que estava carregant un cotxe s'ha desfrenat, per un error mecànic, i s'ha precipitat aquest migdia per un terraplè de 5 metres de desnivell a Palamós.



L'accident ha tingut lloc pels volts de dos quarts d'una del migdia i a causa de la pèrdua dels frens, el vehicle ha recorregut diversos metresal carrer Mas Guàrdia. La grua ha provocat danys a cinc vehicles aparcats a la zona.



Fins que ha acabat xocant contra un mur, que ha quedat destrossat.



La grua i el cotxe remolcat han caigut en el pati d'un edifici per un terraplè d'uns cinc metres de desnivell.



El conductor de la grua ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat pel SEM a l'hospital de Palamós.



Els Bombers per la seva banda, que s'han desplaçat a lloc amb dues dotacions, han abalisat la zona i han desconnectat les bateries dels vehicles.



La Policia Local de Palamós que s'ha desplaçat primer a lloc, està investigant les causes de l'accident. Apunten a un error mecànic.



El conductor ha resultat ferit lleu i els agents li han practicat la prova d'alcoholèmia. Ha donat positiu però amb molt poc i com que no estava conduint, sinó carregant el vehicle, ha acabat denunciat administrativament.







Accident Mas Guàrdies (Vídeo: Cesc Marsal) from palamoscomunicacio on Vimeo.