Una grua es descontrola en un pendent i causa un aparatós accident a Palamós

Una grua que estava carregant un cotxe va causar un aparatós accident ahir a Palamós a causa d'una avaria mecànica. Fonts de Bombers van apuntar que a causa d'un error en el sistema de frenada, la grua es va descontrolar mentre estava carregant un cotxe en un carrer amb una forta pendent, va xocar contra un mur i va caure en una parcel·la annexa des d'una altura de cinc metres.

L'accident es va produir pels volts de dos quarts d'una del migdia. A causa de la pèrdua dels frens, el vehicle va recórrer diversos metres del carrer Mas Guàrdia en una zona situada en un altiplà de la localitat. L'accident va provocar danys en cinc vehicles que estaven estacionats en la parcel·la annexa.

El conductor, ferit lleu

El conductor de la grua va resultar ferit lleu i va ser evacuat pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Palamós. Els Bombers, per la seva banda, que es van desplaçar al lloc dels fets amb dues dotacions, van abalisar la zona i van desconnectar les bateries dels vehicles afectats pel sinistre. La Policia Local de Palamós que es va desplaçar primer a lloc, està investigant les causes de l'accident i apunten que es va originar per una avaria mecànica.

Els agents li van practicar la prova d'alcoholèmia al conductor, que va donar positiu. Com que no estava conduint, sinó carregant el vehicle, els agents el van denunciar administrativament.