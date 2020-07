L'arrest d'un lladre reincident activa el protocol COVID a la policia de Platja d'Aro

Una patrulla de paisà del grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro va localitzar dissabte passat a la tarda un vehicle sospitós al municipi i en aquell moment no sabia com acabaria el seu dia.

El cotxe pertanyia a uns lladres reincidents i especialistes en furts i robatoris en habitacions d'hotels de la costa. Els policies no van dubtar a seguir-lo de forma discreta i en un moment del trajecte es va aturar en un carrer del centre de Platja d'Aro. Del vehicle en va sortir un home, a qui els policies van seguir fins a interceptar.

El van identificar i van veure que estava buscat per dos jutjats. Concretament, tenia dues ordres de recerca i captura per part de dos jutjats de Barcelona. L'home va ser detingut immediatament. Mentre que al seu company no se li va localitzar cap element il·lícit. Se sospita que ambdós homes havien anat fins a Platja d'Aro per cometre furts.

El detingut va generar un bon problema a la policia. En ser arrestat va assegurar que tenia símptomes compatibles amb el coronavirus. Davant d'això, els agents de Platja d'Aro van donar l'alerta i activar tots els protocols.

A l'arrestat, durant la revisió mèdica se li va realitzar una prova PCR per determinar si tenia la covid-19. Fins a l'endemà no se'n van tenir els resultats.

Això va fer saltar totes les alarmes a la comissaria de la Policia de Platja d'Aro. Tal com marquen els protocols, els agents es van haver de posar unes granotes especials, sabates, entre d'altres, durant tot el procés.

El possible positiu de covid, asseguren fonts policials, va obligar a posar també la garjola en quarantena així com el vehicle patrulla que es va utilitzar durant la intervenció.

Finalment, el diumenge es van conèixer els resultats de la prova del coronavirus i van ser negatius. Fonts policials destaquen que aquests tipus de fets poden ocórrer i, per tant, han d'estar preparats i aplicar tots els protocols que permetin tenir totes les garanties per als detinguts i també, per als policies locals.