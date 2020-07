Indignació entre les entitats de Sant Feliu de Guíxols pels canvis de la Festa Major

Les colles i entitats de Sant Feliu de Guíxols estan indignades amb l'Ajuntament per la proposta de la Festa Major –que se celebra del 30 de juliol al 4 d'agost– i que enguany farà els concerts al Guíxols Arena en comptes de la platja, on es feien habitualment, com a mesura de seguretat per prevenir la covid-19. Les setze agrupacions que habitualment tenen barraques i punts de venda d'entrepans per la festa major, es van reunir dimarts amb l'Ajuntament per conèixer les previsions del govern de cara a la celebració i critiquen que «no hi ha hagut cap mena de diàleg» i que va ser una «reunió breu i només informativa del que ells volen fer».

D'una banda, expliquen que en aquesta trobada l'Ajuntament els va informar que no podrien oferir el servei de bar, ja que serà gestionat «exclusivament» per la mateixa empresa que és subcontractada per gestionar els serveis de bar al festival Porta Ferrada. «No va ser una reunió organitzativa sinó explicativa dient que farien les coses així i punt», critica Cristina Sala, membre de la junta del centre excursionista Montclar. Sala afegeix que «segons l'Ajuntament, participar de la barra usant l'espai de concerts és inviable i ens han proposat anar a una zona de passeig a fer entrepans on només hi ha paradetes hippies i quedaríem molt lluny d'on se celebren els concerts». Des del centre excursionista es mostren «indignats» perquè asseguren que l'Ajuntament «permetrà que una empresa privada es lucri amb el servei de bar d'uns concerts que són públics convertint una festa popular en una festa de l'Ajuntament».

En aquest mateix sentit es manifesta el president del Guíxols Futbol Sala, David Sánchez, que explica que la reunió va ser «fugaç» i que la proposta de l'Ajuntament «ens aparta i ens proposa que totes les entitats en concentrem a la zona de Juli Garreta a fer entrepans, i no té sentit que es multipliqui el nombre de persones fent el mateix al mateix lloc quan els concerts es fan a l'altra punta del poble». Sánchez afegeix que l'horari proposat també els perjudica: «Fins ara l'horari de barraques era de 23 h a 4 h i ara ens diuen que ha de ser de 18 h a 01 h, i nosaltres no ens ho podem combinar». Des de l'entitat esportiva expliquen que van preguntar si es podrien posar guinguetes a l'exterior del Guíxols Arena i la resposta va ser «que no».

«No ens estem queixant només pels diners que perdrem, perquè per descomptat el que guanyem fent servei de barra és una font important d'ingressos per les activitats de la temporada, però el tema és que no ens deixen participar en la festa major, no escolten les nostres propostes i ens arraconen a vendre entrepans en un espai on no hi haurà ni les fires». Per Sánchez, «estem d'acord que vivim una situació excepcional i que s'havien de fer canvis, però la seva proposta és 'això o res'».

La presidenta de la colla «Uuhquexungu!», Clara Nualart, manifesta que «l'Ajuntament està impedint fer una festa major popular i inclusiva per a tothom» i critica que els preus que pugui posar l'empresa que gestionarà la barra al Gíxols Arena «no seran preus populars». Nualart coincideix amb Sala i Sánchez amb què els diners «són una font important d'ingressos» i explica que «depenent de la barraca generem una mitjana d'uns 6.000 a 8.000 euros i ens serveix per fer activitats al llarg de l'any». Nualart explica que totes les entitats, a excepció d'una, s'han negat a acceptar la proposta de l'Ajuntament: «Demanarem una segona reunió perquè no acceptem aquestes condicions. Ens estem acabant d'organitzar perquè avui [divendres per al lector] era l'últim dia que teníem per decidir si participàvem. Al final, entenem la situació de la covid-19 i hem vist que en altres pobles s'ha cancel·lat la festa major, però només demanem que si l'Ajuntament decideix seguir endavant, ens hauria de tenir en compte».



La versió de l'Ajuntament

La regidora d'Esdeveniments de ciutat i Activitats culturals, Núria Cucharero, explica que els concerts de la festa major ocuparan la infraestructura i l'escenari que el Porta Ferrada comença a muntar aquest dilluns, ja que la covid-19 els ha obligat a celebrar la majoria de concerts en aquest espai. En el marc d'aquesta situació l'Ajuntament ha arribat un acord, que no ha donat a conèixer, amb l'empresa subcontractada per a la gestió del servei de bar. En ser preguntada pel nom de l'esmentada empresa, Cucharero no el va facilitar, assegurant que no tenia «el nom a mà». «Una part dels guanys anirà destinada a les entitats i els preus no seran els del servei de bar del festival però s'està negociant», apunta Cucharero que insisteix que «jo penso que sí que se'ls deixa participar però dins el recinte no hi ha lloc per a cap guingueta».