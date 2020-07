El calvari dels treballadors de l'hotel l'Hipòcrates: ni sou ni dret a cobrar l'atur

L'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols va ser durant dècades un dels establiments més populars i luxosos de la Costa Brava. Ara, portes i finestres es troben tancades i barrades, el silenci impera en cadascuna de les seves 88 habitacions, i miris cap on miris no s'hi veu ni una ànima. S'ha convertit en un complex fantasma i la covid-19 no hi ha tingut res a veure.

Contretament, fa vuit mesos que l'hotel es troba en aquesta situació. Els mateixos que fa que els seus treballadors han estat sense cobrar i sense poder rebre l'atur d'ençà que el gener passat el propietari va decidir tancar sense previ avís i deixant tota la plantilla al carrer.

Els empleats asseguren a Diari de Girona que estan desesperats i angoixats. Afirmen que des del gener no han cobrat la nòmina i segueixen donats d'alta de la Seguretat Social, de manera que tampoc poden rebre la prestació de l'atur ni treballar en un altre lloc. Es tracta de sis treballadors, de la setantena que solien treballar en el curhotel ganxó durant la temporada turística: la cap d'administració, la cap de recepció i quatre empleats de manteniment.

I temen que la situació encara es pugui allargar fins a finals d'any, quan està previst que se celebri el judici entre els treballadors i l'antic propietari. Mentrestant només els queda esperar i seguir pressionant perquè els donin de baixa de la Seguretat Social.



Un calvari que no acaba

El malson d'aquests sis treballadors fixos va començar el 13 de gener passat, quan, en tornar de vacances, van trobar l'hotel tancat, amb noves alarmes instal·lades i els panys canviats. Uns mesos abans, l'antic propietari, el grup Stel Groc, va informar el director de l'hotel de quatre estrelles que l'edifici havia estat adquirit per un grup inversor «mitjançant una subhasta», i que estiguessin «tranquils» que el nou propietari volia seguir amb l'activitat hotelera.

En tornar, ningú els havia informat de cap canvi, per això van intentar accedir a l'edifici per ocupar els seus llocs de treball. Tan bon punt van entrar, les alarmes van sonar i van decidir sortir i esperar a l'aparcament fins que arribessin els Mossos d'Esquadra, els quals es van posar en contacte amb el nou propietari, qui hauria advertit als agents que els treballadors no podien accedir a l'edifici.

Davant aquesta situació i sense rebre cap explicació, els sis empleats fixos van decidir acudir diàriament a l'hotel sense poder-hi entrar i passant la seva jornada laboral a l'aparcament esperant rebre alguna informació o, almenys, poder accedir a l'edifici a recuperar els seus objectes personals. Una rutina que volien mantenir fins que els fessin fora o els donessin alguna explicació i que es va veure truncada per l'aparició i propagació del coronavirus i la declaració de l'estat d'alarma.

Els empleats van emprendre accions legals contra l'antic propietari i també van presentar una denúncia davant Inspecció de Treball, que va donar la raó als treballadors i va aixecar una acta d'infracció per «falta d'ocupació efectiva» contra l'empresa Stel Groc per tancar i deixar la plantilla al carrer sense previ avís i amb diverses mensualitats a deure.



Hostes famosos

Inaugurat el 1978, aquest curhotel de quatre estrelles i 88 habitacions va ser un dels primers d'Espanya en tenir integrat un centre de salut i un equip mèdic especialitzat en nutrició, dietètica, estètica i bellesa i, un altre, especialitzat en fisioteràpies i rehabilitacions. Pel complex hoteler hi van passar personatges famosos de l'àmbit de la premsa del cor o de la cultura com: el músic Linsday Kemp, Diego El Cigala, Omara Portuondo, els humoristes del Festsival Singlot, alguns dels concursants d' Operación Triunfo o Carmina Ordóñez, entre d'altres.