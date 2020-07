S'enfronta a 6 anys de presó per desfigurar la cara de la seva exparella a Sant Feliu de Guíxols

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat de desfigurar la cara de la seva exparella a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar el 3 de març del 2019.

Fiscalia i acusació particular sostenen que el processat va abordar la víctima pel carrer i li va clavar un objecte punxant a la cara, que li ha deixat seqüeles importants. Consideren que l'home és responsable d'un delicte de lesions agreujades per deformitat i un d'amenaces en l'àmbit familiar. Per aquest motiu li demanen una pena de 6 anys de presó i una suma de gairebé 30.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

L'advocada de la defensa, per la seva banda, ha subratllat que l'acusat no era al lloc dels fets i n'ha demanat l'absolució.