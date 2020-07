Torroella converteix el passeig de Catalunya en un espai per a vianants

El passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí tindrà la circulació de vehicles restringida els divendres i dissabtes, entre dos quarts de nou del vespre i dos quarts d'una de la matinada, a partir del proper divendres, 17 de juliol, i durant tot l'estiu. «D'aquesta manera es vol consolidar una franja horària preferent per a vianants i usuaris de les terrasses, que converteixi l'entorn en un espai més amable, totalment segur i de millor qualitat urbana», va destacar ahir l'Ajuntament en un comunicat.

L'accés amb vehicles estarà permès als veïns i veïnes i als conductors que hagin de retirar els seus vehicles en cas que els tinguessin estacionats a la zona blava. La restricció es farà en sentit ascendent i descendent, i el trànsit de pas es desviarà pel passeig Vicenç Bou i la carretera de l'Estartit. El regidor de Mobilitat, Josep Martinoy, va argumentar que amb aquesta acció es volen afavorir els desplaçaments a peu i contribuir a dinamitzar les activitats de restauració, en dues de les nits de la setmana en què el passeig està més freqüentat. «Així mateix, en l'actual context derivat de la covid-19, es facilitarà la implantació de les normes de distanciament social, tant personal com de les activitats», va destacar el consistori.

Martinoy va explicar que, inicialment, l'Ajuntament aplicarà la restricció durant dos dies a la setmana, però està obert a ampliar-la a d'altres dies si existeix una demanda comercial, dels veïns o dels usuaris. El regidor ja va avançar que qualsevol acció que s'adopti «sempre es valorarà i consensuarà amb tothom», perquè el passeig de Catalunya és un dels epicentres de la vida social i de la mobilitat urbana de la vila.



Controls per radar

La restricció de la circulació les nits de divendres i dissabte, s'implantarà de manera simultània al reforç de les mesures per recordar als conductors que el límit de velocitat en aquesta via és de 30 km/h. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha reforçat la senyalització horitzontal i vertical, i ha incorporat un sistema de control de velocitat per radar. Aquest sistema començarà a funcionar a finals d'aquest mes.

Tot i que la majoria de conductors respecten el límit de velocitat, entre d'altres coses perquè les característiques de la via, tant per volum de trànsit com per espai físic, no conviden a córrer, des de l'Ajuntament s'ha volgut reforçar les mesures per garantir la protecció dels vianants. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc d'accidents en un dels punts més sensibles de la via pública, pel volum de trànsit que registra i per l'activitat comercial que hi ha. «En general la sinistralitat és baixa, tot i que els darrers anys s'han hagut de lamentar dos atropellaments greus», va recordar el consistori.

També es controlarà la velocitat per radar al passeig Vicenç Bou, una altra via molt sensible, amb una elevada càrrega de trànsit. A partir d'ara es passarà a sancionar.