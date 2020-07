Pals deixa en l'aire la celebració del White Summer

L'Ajuntament de Pals critica que el Festival White Summer faci publicitat de l'edició d'aquest 2020 i hagi posat a la venda les entrades perquè el certamen encara no té permisos per fer-se. "No s'ha autoritzat ni la celebració ni la publicitat de l'esdeveniment ja que no es disposa dels corresponents informes", explica el consistori en un comunicat. L'ajuntament diu que, de fet, tot just s'estan redactant aquests documents, després que la setmana passada –en concret, el 7 de juliol- l'organització del White Summer els fes arribar el projecte definitiu. I que, precisament, s'ha convocat una junta local de seguretat per estudiar si és viable fer el certamen aquest estiu.

L'1 de juliol, l'organització del White Summer Costa Brava anunciava que aquest 2020 hi hauria novena edició del certamen. I ja en posava les entrades a la venda. L'organització deia que el festival se celebraria de l'1 al 23 d'agost als Masos de Pals, en un espai de més de 50.000 metres quadrats.

El cartell incloïa propostes per a tots els públics, amb més de 40 artistes de vint estils musicals diferents. Una programació que, ressaltava l'organització, volia "celebrar l'art de viure". Els impulsors del certamen subratllaven que el certamen tindria molt presents les mesures de seguretat contra la covid-19, i que s'aplicaria un protocol específic.

Els grups de l'oposició (Compromís amb Pals i el PSC) van enviar una instància al Departament de Salut, dient que estaven "preocupats" perquè el White Summer se celebrés. Consideraven que el festival (amb paradetes, 'food trucks' i concerts a l'aire lliure) era un "perill innecessari" a causa de la pandèmia. I criticaven que la informació sobre el protocol de seguretat contra el coronavirus que apareixia a la web donava informació "vague i genèrica".

Arran d'això, els organitzadors del White Summer van defensar que el festival se celebrés perquè complia amb "totes les mesures de seguretat exigides" per tal d'evitar contagis. Entre d'altres, recordaven que havien ampliat espai, que l'aforament s'havia reduït fins a un 60%, que la separació entre parades seria de més de 2,5 metres i que hi hauria informadors a cada zona vetllant perquè els assistents respectessin les distàncies de seguretat.

De moment, sense permís

Ara, l'equip de govern de Pals (Junts per Pals-ERC i JxCat) ha sortit al pas de la polèmica. I ho ha fet per deixar clar que, de moment, el White Summer no té permisos per celebrar-se. En un comunicat, el consistori critica que l'organització estigui fent publicitat del festival i n'hagi posat a la venda les entrades quan no hi ha res autoritzat.

"Mitjançant aquest comunicat, l'Ajuntament de Pals vol deixar palès que no s'ha autoritzat la celebració ni la publicitat de l'esmentat esdeveniment, ja que no es disposa dels corresponents informes", diu el consistori. L'equip de govern explica que va mantenir dues reunions amb els organitzadors –una finals de maig i l'altra, a principis de juliol- i que tot just la setmana passada el projecte definitiu del festival va entrar-se a l'Ajuntament. En concret, el dia 7.

"És per aquest motiu que a dia d'avui s'estan redactant els informes preceptius", explica l'Ajuntament de Pals. A més, també s'ha convocat una junta local de seguretat per veure si és viable o no celebrar el White Summer aquest 2020.

"L'Ajuntament sempre vetllarà perquè tots els actes que se celebrin al municipi es facin amb totes les garanties de seguretat exigibles", diu l'equip de govern. "I en particular, aquest any es posarà encara més atenció a les mesures organitzatives i de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2", conclou l'escrit.