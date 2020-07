Acord entre les parts per desconvocar la vaga d'escombriaires a Calonge

Els treballadors i l'empresa GBI Grup, concessionària del servei de gestió de la recollida d'escombraries al municipi, van arribar ahir a un acord a través de la mediació de l'Ajuntament. Per això, la vaga convocada per divendres, 17 de juliol, finalment no es farà.

Segons va informar ahir el consistori, els treballadors de GBI Grup demanaven que s'escoltessin les seves reivindicacions en la negociació del conveni amb l'empresa. L'acord es va aconseguir dimarts passat i es va materialitzar ahir en la reunió davant de la Inspecció de Treball amb la desconvocatòria oficial de l'aturada.

Durant els darrers dies, representants del consistori van participar en les negociacions que hi va haver entre ambdues parts per tal de trobar punts de consens i desconvocar la vaga. «Celebrem l'acord i agraïm als treballadors i a l'empresa tot l'esforç negociador que han fet per desconvocar la vaga», va declarar l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, qui va afegir que «des del primer moment, el govern ha treballat per mediar amb l'objectiu de facilitar aquest acord i acostar posicions, perquè totes les parts sortissin beneficiades». El batlle també va agrair la col·laboració i implicació de la CUP, el PP i Republicans per «asseure's amb l'equip de govern i intentar trobar una solució».

L'acord arriba després que els treballadors de la plantilla del servei municipal de recollida d'escombraries i neteja viària de Calonge,es concentressin el passat 10 de juliol davant l'ajuntament per reclamar un nou conveni que inclogui millores davant la sobrecàrrega de feina que pateixen des de la implantació de la recollida porta a porta, a més de l'esforç extra que han hagut de fer durant la pandèmia. Durant la protesta, la plantilla va assegurar que ja feia gairebé un any que intentaven tancar el nou conveni. De fet, la plantilla va desistir de fer un conveni llarg, i va signar un conveni pont (2019-2020) que només incloïa la regularització de l'IPC per un any, davant la petició de l'empresa d'endarrerir el conveni per la nova situació que representava la implementació del nou servei.