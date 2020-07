Judicis posposats i baralles veïnals pel lloguer d'una casa del carrer Major d'Ullà

Precintada i desocupada. Aquest és l'estat en el qual es troba, des de fa uns dies, la casa número 25 del carrer Major d'Ullà. I així seguirà almenys fins al mes de setembre, quan està previst que se celebri el judici que ahir es va posposar per quarta vegada i que havia de posar fi a un llarg conflicte relacionada amb el lloguer d'aquesta finca que diumenge passat es va convertir en el motiu i l'escenari d'un enfrontament entre una cinquantena de persones.

Una de les parts implicades en aquesta disputa és una família de cinc membres: tres adults, un dels quals pateix una discapacitat física greu com a resultat d'un accident laboral, i dos menors. Segons han explicat a Diari de Girona, tot plegat hauria començat el gener de l'any 2019, quan va decidir llogar la casa amb opció de compra. «Vam signar el contracte el 12 de gener del 2019 i vam pagar 1.400 euros com a fiança i de lloguer del primer mes», explica Lídia, la mare, tot mostrant el contracte de lloguer signat. En aquest s'especifica que el preu de compravenda acordat per les parts «és de 270.000 euros», que el contracte és pel «termini d'un màxim de cinc anys» o que el preu del lloguer és de 700 euros mensuals». «En teoria, havíem de poder entrar a la casa l'1 de febrer, però no va ser així», relata Lídia.

Segons la seva versió, els propietaris de l'immoble els van endarrerir l'entrada a la casa una vegada i una altra mentre anaven passant els mesos. Finalment, la família va decidir interposar una demanada per «incompliment de contracte» contra els amos de l'immoble per no perdre la fiança. A més, asseguren que van sol·licitar una mesura cautelar per poder accedir a l'habitatge del carrer Major, que el jutjat de la Bisbal els va denegar.

En aquest sentit, Lídia puntualitza que, abans dels fets de diumenge, el judici per resoldre el conflicte s'havia posposat fins en tres ocasions per petició dels advocats dels amos de la casa.



«No som ocupes, som llogaters»

Finalment, però, semblava que el conflicte per la casa quedaria resolt el 9 de juliol passat, quan van rebre les claus de l'immoble. «Va venir un home i en nom dels propietaris ens va entregar les claus». La família es va traslladar a la casa des de Pals i la primera sorpresa la van viure només un parell de dies després. «Estàvem al pis de dalt i vam sentir un soroll. Quan vam baixar vam trobar el propietari que estava entrant a dins després de forçar la porta corredissa», relata mostrant el vídeo dels fets.

El conflicte va esclatar definitivament el diumenge passat, quan una cinquantena de persones de les dues parts implicades es van enfrontar davant de la casa.

Segons la versió de la família, cap a dos quarts de cinc de la tarda, un grup de persones van entrar a la casa trencant vidres i portes amb barres de fusta i de ferro. A l'interior només hi havia la filla de 16 anys dormint, ja que la resta de la família es trobava a l'Estartit. «Anava amb roba interior, la van agafar, la van treure al carrer i la van colpejar», explica la Lídia, la mare de la jove, que va haver de ser atesa al CAP pels cops rebuts. Alertats per la noia, la família es va desplaçar fins a la casa, on es van enfrontar a les persones que hi havia a l'interior i a l'exterior.

L'enfrontament va acabar provocant la presència dels Mossos d'Esquadra, que van tallar el carrer per evitar que la disputa anés a més. «Ens van acusar de portar gent de fora, però és mentida», relata Lídia. En aquest sentit, explica que tenen família d'ètnia gitana, i que aquest és «el veritable motiu» pel qual els volen fer fora. «Ens diuen que hem ocupat la casa, però tenim la fiança i el primer mes pagat i un contracte firmat», recalca després de precisar que no són «ocupes» sinó que són «llogaters».

Aquest diari va intentar contactar diverses vegades i sense èxit amb els propietaris de la casa per tal de contrastar la informació.

Ara hauran d'esperar fins al 29 de setembre, quan s'ha fixat, per cinquena vegada, el judici que ha de resoldre el conflicte del número 25 del carrer Major d'Ullà.