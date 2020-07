Jutgen l'acusat de desfigurar la cara de la seva exparella a Sant Feliu de Guíxols

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat de desfigurar la cara de la seva exparella a Sant Feliu de Guíxols. Segons els escrits de la Fiscalia -als quals es va adherir també l'acusació particular- el cas es remunta al 3 de març del 2019. Tal com relata el document, cap a les deu de la nit l'acusat va abordar la seva exparella al carrer Sant Joan Baptista quan la dona estava aparcant el cotxe en companyia del seu fill (un nen de 7 anys) i un amic.

Segons sosté l'escrit d'acusació, el processat va «agafar la víctima pels cabells» i li va colpejar la cara amb un «objecte punxant». L'amic de la dona va intentar perseguir sense èxit l'atacant, que va aconseguir fugir. En el transcurs de l'agressió, l'acusat hauria aconseguit agafar el telèfon mòbil de la víctima. Per contra, va perdre la targeta sanitària, que la dona va poder facilitar a la policia per identificar-lo i detenir-lo.

Durant la celebració de la vista, la dona va explicar que en el moment dels fets no tenia «cap relació» amb l'acusat, però que prèviament havien conviscut un any i mig junts. Preguntada per l'episodi, va assegurar que es va pensar que la volia «matar» quan se li va acostar dient-li: «I ara, què?». La víctima va apuntar que no va poder veure amb què li havia tallat la cara i va afegir que, malgrat que ha passat temps, la ferida li ha provocat diverses seqüeles.

L'acusat, per la seva banda, va negar els fets. Va al·legar que la seva exparella tenia un gran nombre de conflictes amb altres persones que la podien haver agredit. I a més, va voler deixar clar que ell, aquella nit, es trobava en un altre lloc.

Preguntat pel mòbil de la denúncia, el processat ho va atribuir a un episodi en concret. Segons va explicar, la víctima treballava netejant la casa d'una dona a qui hauria robat. En assabentar-se de la situació, ell la va delatar i per aquest motiu va ser acomiadada. «La meva exparella em va dir que ho pagaria», va subratllar.

Tant el ministeri fiscal com l'acusació particular consideren que l'acusat –que actualment està en presó provisional- és responsable d'un delicte de lesions agreujades per deformitat i un d'amenaces en l'àmbit familiar. Per aquest motiu li demanen una pena de 6 anys de presó i una suma de gairebé 30.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La Fiscalia també vol que l'expulsin del país, tenint en compte que es troba en «situació il·legal» des de fa uns anys i que no disposa de cap mena «d'arrelament» al territori.

Pel que fa a l'advocada de la defensa, que en demana l'absolució, s'ha refermat fins al final en el fet que «és impossible» que el processat sigui la persona que va cometre l'agressió. El judici, que es va celebrar a l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.