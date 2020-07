Pals assegura que no ha autoritzat la celebració del White Summer

L'Ajuntament de Pals va assegurar ahir que encara no ha autoritzat la celebració del festival White Summer aquest agost als Masos. A través d'un comunicat, el consistori va criticar que el certamen estigui fent «publicitat» i hagi posat les entrades a la venda sense tenir el permís municipal, ja que «no es disposa dels corresponents informes».

En aquest sentit, l'Ajuntament va aclarir que es van celebrar dues reunions -a finals de maig i a principis de juliol- i que el dia 7 d'aquest mes es va presentar el projecte definitiu. «És per aquest motiu que a dia d'avui s'estan redactant els informes preceptius i s'ha convocat una Junta Local de Seguretat per tractar sobre la viabilitat d'aquest projecte», s'especificava en el comunicat on s'afegia que «l'Ajuntament sempre vetllarà per tal que tots els actes que se celebrin al municipi es facin amb totes les garanties de seguretat exigibles. I en particular, aquest any, es posarà encara més atenció a les mesures organitzatives i de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2».

La resposta del consistori arriba després que la setmana passada els grups del PSC i Compromís amb Pals exigissin la suspensió del festival arran del risc dels rebrots de la covid-19 i anunciessin que havien adreçat una instància a la Conselleria de Salut de la Generalitat per expressar la seva «preocupació» davant la possible autorització de l'Ajuntament. «El White Summer té una durada de 23 dies i l'any 2018 hi van arribar a assistir 180.000 persones», va assenyalar la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Marisol Perea. «Tot i que el festival és a l'aire lliure, congrega una gran quantitat d'assistents», va afegir.

Arran d'aquesta petició, els organitzadors del White Summer van defensar la celebració del certamen assegurant que s'havien pres mesures «extraordinàries» per garantir la seguretat com: reduir l'aforament fins a un 60%; deixar un espai de 2,5 metres de separació entre les parades; prioritzar la venda online de les entrades o la creació d'un «equip de covid» dedicat a fer complir les mesures de seguretat, entre d'altres.

De l'1 al 23 d'agost

Els organitzadors del White Summer Costa Brava van anunciar l'1 de juliol que se celebraria la novena edició de l'1 al 23 d'agost però sense concerts principals, que es traslladarien a l'edició del 2021.

Segons van anunciar, el festival es farà als Masos de Pals, en un espai de més de 50.000 metres quadrats i les entrades ja són a la venda.