Palafrugell iniciarà les obres a la platja del Golfet afectades pel Gloria la setmana vinent

Les obres a la platja del Golfet, que va quedar afectada pel temporal Gloria, començaran la setmana vinent. L'objectiu és consolidar el talús i evitar que hi hagi despreniments i tindran un cost de 40.000 euros. Una decisió que arriba després que el govern municipal hagi constatat que el departament de Costes del Ministeri no s'ha fet càrrec d'aquestes obres, malgrat que és una zona marítimo-terrestre, i per tant, propietat de l'Estat. Les obres s'espera que durin un mes i es realitzaran en dues fases. En la primera s'inspeccionarà i retirarà la malla de triple torsió que ha quedat afectada arran dels diferents despreniments que hi ha hagut, com a conseqüència dels efectes provocats pel temporal.

També es contempla el sanejament manual per fer caure aquelles roques inestables. Aquesta és una de les feines més delicades, ja que en funció del tipus de roca es valorarà quina és la manera més segura, fins i tot es contempla fer microvoladures. Un cop la zona estigui assentada, es procedirà, en una segona fase, a substituir la malla per una altra de més robusta que l'anterior. Aquesta, anirà collada al cap i al peu del talús amb perns d'ancoratges verticals i cable d'acer galvanitzat de 12 mil·límetres. En total, la superfície sobre la que es preveu actuar és de 400 metres quadrats.

L'Ajuntament de Palafrugell ha hagut de tancar l'accés a aquesta zona, per evitar que hi hagi ferits en cas de despreniment, però alguns banyistes han ignorat aquesta mesura els darrers dies.