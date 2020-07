Palamós Milloren la barana de la plaça Murada

L'Ajuntament de Palamós va iniciar ahir les tasques de manteniment i millora de l'emblemàtica barana de la plaça Murada, uns treballs que realitza una empresa especialitzada sota la supervisió de tècnics del consistori. Feta de ferro forjat, aquesta barana va ser ubicada l'any 1913 en aquest indret del barri vell. Segons l'ens municipal, els treballs que es realitzen es basen en la consolidació i soldadura de la barana, sent tan respectuosos com sigui possible amb l'estructura, però tanmateix garantint la seva funció com a element de seguretat.