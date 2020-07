Reobre reformat el parador d'Aiguablava, tancat des de la tardor del 2016

El parador d'Aiguablava de Begur ha reobert les seves portes després d'estar tancat durant més de tres anys i mig per reformes. Inicialment, la data de reobertura s'havia previst per a l'1 de maig, però l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la covid-19 va obligar aquest i els 97 paradors restants a seguir tancats fins al passat 25 de juny, quan van reiniciar la seva activitat hotelera.

Gestionat per la societat estatal Paradores de Turismo i ubicat sobre un penya-segat a quatre quilòmetres de Begur, aquest establiment considerat de luxe va tancar el novembre del 2016 -el mateix any que celebrava mig segle d'història- per fer una reforma integral. Inicialment, les obres es van adjudicar a Vias y Construcciones, una filial d'ACS, empresa de Florentino Pérez, per 9,1 milions i havien d'estar enllestides a finals del 2017.

Els treballs van arrencar el 2 de gener però de seguida van sorgir problemes relacionats amb l'aluminosi, que va encarir l'obra fins a 10,5 milions i va allargar el temps d'entrega fins al juliol del 2018. A mesura que avançaven els treballs, van sorgir nous problemes que van seguir encarint i retardant les reformes. Finalment, l'octubre del 2018, es van haver d'aturar mentre es feia una nova licitació, tenint en compte que el contracte ja no es podia allargar més. Es va adjudicar a la mateixa empresa el març del 2019.

Segons Paradores de Turismo, la reforma ha tingut un cost total de més de 17 milions d'euros: 16.162.150 euros (amb IVA) en obres i 1.238.049 ? en decoració.



Reforma interior i redecoració

Principalment, la reforma s'ha portat a terme a l'interior de l'edifici, on s'han renovat les dependències dels clients i del personal. Amb sis plantes i 78 habitacions que han estat redistribuïdes, s'ha incorporat un gimnàs/spa i s'han millorat les zones exteriors: piscines, solàrium, terrasses i urbanització. De fet, en un vídeo publicat aquesta setmana a través de les xarxes socials, es pot observar com la majoria de les estances i instal·lacions de l'equipament compten amb grans finestrals des dels quals contemplar les vistes panoràmiques al mar. Respecte a l'exterior, s'ha mantingut la seva estructura original i la façana.

A banda dels treballs de reforma, també s'ha redecorat tot l'establiment, una tasca que ha anat a càrrec de l'estudi Denys & Von Ardent. Aixì, s'ha utilitzat mobiliari icònic del segle XX com la cadira Butterfly; s'han instal·lat catifes amb la quadrícula del pintor holandès Piet Mondrian o s'han penjat més de 200 obres -sobretot peces gràfiques i alguns olis de gran format- d'artistes com: José Beulas, Salvador Dalí, Rafael Durancamps, Antoni Clavé, Josep Maria Subirachs o Antoni Tàpies.