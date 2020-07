Torroella tindrà un equip de 18 agents cívics, informadors i socorristes

Torroella de Montgrí i l'Estartit comptaran aquest estiu amb un equip format per 18 persones, entre informadors de platges, agents cívics i socorristes per vetllar pels banyistes i per controlar i dirigir els visitants a les diferents zones de les platges segons les ocupacions.

Segons va informar ahir el consistori, el municipi ha passat de tenir dos agents cívics el 2019 a un total de nou persones, entre nous informadors i agents. A més, s'hi han sumat nou socorristes que també s'han hagut d'adaptar a les noves normatives.

Des de l'Ajuntament, també s'ha instal·lat una caseta informativa a la platja Gran; noves cartelleres a les entrades de cada platja amb informació i mesures preventives i s'ha intensificat el nombre de neteges a la zona de les platges, de les dutxes i dels lavabos públics municipals.

«A l'inici d'aquest estiu hem tingut cinc informadors i agents cívics, però des d'avui fins al 15 de setembre arribarem al màxim d'incorporacions, amb un total de nou. Ho hem intensificat perquè és un any complex, hem de vigilar l'aforament i seguir les recomanacions», va explicar la regidora de Destinació Turística, Dúnia Oliveras.

Segons un estudi valoratiu que s'ha realitzat des del consistori, el municipi té capacitat per acollir els banyistes d'una temporada habitual amb els requeriments de seguretat per la covid-19. L'estudi s'ha fet tenint en compte la capacitat de les platges Gran, la Pletera i Mas Pinell, les de més extensió del municipi. S'ha conclòs que en cas de màxima ocupació, cada banyista disposaria de 5,27 metres quadrats, per sobre del límit de distanciament en què treballa l'Estat.