El White Summer critica que «s'utilitzi i s'ataqui» el festival per fer política

El director del festival White Summer de Pals, Jan Barthe, va criticar ahir que s'estigui «utilitzant i atacant» el certamen per «fer política». «Han convertit un aspecte tècnic en una discussió política», va lamentar ahir Barthe en relació amb el comunicat fet dimecres per l'Ajuntament per aclarir que el festival que es fa cada agost als Masos encara no té permís per fer-se.

En declaracions a Diari de Girona, el responsable d'aquest esdeveniment cultural va lamentar que el PSC i Compromís amb Pals exigissin la cancel·lació del certamen al·legant un «risc de rebrots» de la covid-19» sense haver «vist» les mesures de seguretat presentades i quan hi ha més de 50 esdeveniments culturals previstos a la Costa Brava aquest estiu sobre els quals «ningú ha dit res». «Entenem la seva preocupació, però nosaltres tenim la responsabilitat de crear activitats culturals de proximitat garantint totes les mesures de seguretat i així ho hem fet», va dir Barthe.

El director del White Summer també va reconèixer que encara no tenen l'autorització municipal, però va precisar que es tracta d'un aspecte «tècnic» relacionat directament amb la situació provocada per la covid-19. «Nosaltres vam sol·licitar la primera llicència al febrer, però el 17 de juny vam demanar reformular el projecte per tal d'introduir les mesures de seguretat pel coronavirus», va especificar Barthe. El projecte es va entregar definitivament el 7 de juliol i ara una Junta de Seguretat Local n'ha d'estudiar la seva viabilitat. «Hem estat molt curosos amb les mesures de seguretat que, fins i tot, són més restrictives del que ens marca la Generalitat», va afegir.

Així, segons el festival, enguany es reduirà l'aforament un 60%, es deixarà un espai de 2,5 metres de distància entre les parades o es faran microconcerts en cinc escenaris i amb el públic assegut per evitar aglomeracions, entre altres mesures. A més, el director va remarcar que l'edició d'enguany serà més «natural» amb restauradors de les comarques gironines i artistes emergents catalans, un format que volen mantenir en un futur.

En relació amb la venda d'entrades sense tenir la llicència municipal, el responsable del White Summer va assegurar que és una pràctica habitual entre els grans festivals i va garantir que, en el cas «molt hipotètic» que finalment no es pogues celebrar, es retornaria tot l'import, tal com s'ha fet amb els grans concert anul·lats.

La novena edició del certament està prevista de l'1 al 23 d'agost als Masos de Pals, en un espai de més de 50.000 metres quadrats.