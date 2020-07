Arrenquen les obres a la platja del Golfet, afectada pel temporal «Gloria»

La platja del Golfet està tancada des de finals de gener per risc d'esllavissades.

Les obres per arreglar els desperfectes causats pel temporal Gloria a la platja del Golfet de Palafrugell van arrencar ahir i està previst que s'allarguin aproximadament un mes. Uns treballs que costaran uns 40.000 euros i que assumirà el consistori pel risc d'esllavissades existent i per la inacció de Costes de l'Estat, que és qui té la competència d'aquesta zona maritimoterrestre.

Segons l'Ajuntament, les obres consistiran a consolidar el talús que es troba a la paret rocosa de la platja del Golfet i es desenvoluparan en dues fases. Durant la primera, que és la que va començar ahir, s'inspeccionarà la malla de triple torsió que es troba deformada i trencada i es retirarà tota la malla de cable. Posteriorment se sanejarà, de forma manual, el talús per fer caure petits blocs de roca que siguin inestables.

En aquesta mateixa fase s'inspeccionarà el bloc de roca inestable, una feina que el consistori assenyala que serà la més complexa, ja que segons el seu estat es podria optar per la microvoladura controlada.

En la segona fase, els treballs consistiran en la col·locació d'una nova malla més reforçada que l'anterior, que anirà lligada al cap i al peu del talús amb perns d'ancoratges verticals i cable d'acer galvanitzat de 12 mil·límetres. Aquesta actuació afectarà directament una superfície de 400 metres quadrats.



Picabaralles i desallotjaments

L'estat d'aquesta platja, tancada des de finals de gener, ha estat motiu de discussió entre el consistori i l'entitat Salvem el Golfet. Els ecologistes van advertir a finals de maig sobre el fet que no es podia accedir a la platja perquè no s'havien retirat les roques caigudes durant el Gloria i criticava que el consistori no els havia respost les instàncies en les quals sol·licitaven informació sobre l'estat del penya-segat, de les xarxes de protecció i del camí de ronda després del pas del temporal.

Unes reclamacions que van fer també a mitjans de juny, advertint a més del risc que suposava l'estat d'aquest entorn per la gent que tot i les cintes policials i els senyals de prohibició s'acostaven a la platja.

De fet, a finals de juny, i amb el final de l'estat d'alarma, la policia local va haver de desallotjar diverses vegades aquesta platja per la presència massiva de banyistes que hi havien accedit saltant-se les mesures de prohibició. Només aquell primer cap de setmana van haver de fer fora unes 500 persones.

En aquest sentit, i a través d'un comunicat, el consistori va recordar que la competència de la zona és de Costes de l'Estat i va mostrar la seva «preocupació per la irresponsabilitat d'alguns que no fan cas» de les prohibicions. Sobre la possibilitat de multar, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, va apuntar que seria molt complicat, ja que «es tardaria entre tres i quatre hores a multar-los a tots».

Per això ara confien que l'inici de les obres, i la presència de les màquines que dificulten el pas, provoqui un efecte dissuasiu en la gent que pretengui accedir fins a la platja. A més, des del consistori de Palafrugell també es va assenyalar que s'han reforçat les mesures de seguretat, que s'han posat cadenats i que s'han col·locat més senyals de prohibició.