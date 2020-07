Denuncien l'actitud «dictatorial» del govern de la Bisbal cap a la policia local

SAP-Fepol ha iniciat un conflicte sindical amb l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, a qui acusa de no tenir un projecte policial per al municipi. En un comunicat, el sindicat denuncia que s'han vist obligats a prendre aquesta decisió arran de veure l'actitud del consistori en relació al cos. Denuncien que no existeix una estructura jeràrquica, i això obliga a que alguns policies facin tasques pròpies d'un superior. Com exemple, asseguren que al no haver-se substituït el cap del cos quan es va jubilar, els dos caporals que ara mateix té la Policia Local han d'assumir aquest càrrec de forma accidental. A més, diuen que l'Ajuntament té una actitud «caciquista i dictatorial» a l'hora de negociar i un retard en el pagament de les nòmines.

En concret, SAP-Fepol assegura que es deuen entre 500 i 700 euros als policies del poble, amb l'argument que l'Àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament no té prou personal per fer front a la realització d'una nòmina complementària. El sindicat també es queixa que el consistori no té cap voluntat de negociar les condicions laborals dels agents del cos i lamenten que no s'hagi volgut reconèixer «l'essencialitat» dels serveis públics municipals durant la pandèmia, entre ells la Policia Local.

Un altre motiu per tirar endavant aquest conflicte sindical és l'excés de personal interí que hi ha al cos. En concret, destaquen que deu dels setze policies es troben en aquesta situació, a més d'una «pèssima gestió» de les jubilacions que es produeixen al cos, com per exemple la de l'anterior cap.

Per la seva part, l'Ajuntament va declinar fer declaracions sobre aquestes acusacions.