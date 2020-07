Els focs d'artifici de Sant Feliu es llançaran des de diferents punts

Els focs d'artifici que posaran punt final a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols es llançaran enguany des de diferents punts de la localitat per evitar aglomeracions a la platja. Així es va donar a conèixer ahir durant la presentació del cartell i el programa de la festa que se celebrarà del 31 de juliol al 4 d'agost. «No haurem d'anar a veure els focs enlloc sinó que els focs ens vindran a veure a casa. Sortirem als nostres terrats, als nostres balcons i tindrem focs al barri», va explicar la regidora d'Esdeveniments de Ciutat, Núria Cucharero.

D'altra banda, els concerts i el pregó es faran al Guíxols Arena, que té una capacitat per a 800 persones, i per assistir-hi caldrà estar assegut, amb la mascareta posada i mantenint la distància de seguretat. Hi haurà actuacions gratuïtes de: Di-versiones, La Principal de la Bisbal, Gertrudis, El Pot Petit i de la Gran Cantada de Cançó Taverna. També hi haurà sardanes, cançó de taverna, teatre, gegants i es farà una missa per tots els difunts a causa de la covid-19.

La guanyadora del Concurs de Cartells de l'edició d'enguany ha estat la dissenyadora Marina Aviñó Camús.