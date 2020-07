SOS Costa Brava entrega un miler de firmes contra «l'aberració urbanística» del projecte de Bellafosca de Palamós

SOS Costa Brava ha entregat a l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) un miler de signatures de veïns contra el projecte d'edificació de la zona de Bellafosca. L'entitat considera que es tracta d'una "aberració urbanística" i demana que el consistori "deixi de banda els interessos dels promotors immobiliaris". Des de SOS Costa Brava recorden que es tracta de "l'últim pulmó" que li queda a arran de la platja de la Fosca i alerten que, en cas que tiri endavant, aquest espai "quedaria tancat per edificis". A la zona està previst que s'hi aixequin dotze xalets a més de dos edificis d'apartaments en una pineda. Per altra banda, la CUP ha presentat una esmena que es votarà en el proper ple de dimarts sobre aquesta qüestió.

La lluita de SOS Costa Brava per evitar la construcció de dotze xalets i dos edificis d'apartaments a l'antiga ubicació de l'hotel Bellafosca de Palamós fa un pas més. L'entitat ja s'ha queixat reiteradament de l'actitud de l'Ajuntament en relació a aquest projecte urbanístic. La més evident és la denúncia pública de SOS Costa Brava cap a l'equip de govern municipal, a qui acusa d'haver aprofitat el confinament per tirar endavant projectes com aquest, o el del camí de ronda. Aquesta vegada, però, els ecologistes han apostat per entregar una recollida de firmes per part dels veïns contraris a l'edificació.

En total, han recollit un miler de signatures, de les quals 700 de forma telemàtica, i les han entregat a l'Ajuntament per tal que reconsideri el projecte, que qualifiquen com una "aberració urbanística". La portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori i membre de SOS Costa Brava, Zeta Figa, adverteix que es tracta de la darrera pineda de la Fosca que queda arran de mar.

Figa assenyala que si finalment el projecte tira endavant, la popular platja palamosina quedarà "tancada" per les edificacions. "Aquesta pineda és l'únic pulmó que queda, és per on respira, i l'Ajuntament s'ho vol carregar", lamenta.

I és que des de SOS Costa Brava consideren que el consistori baix-empordanès respon als interessos dels promotors. "Ningú vol això, perquè ningú necessita això", remarca la portaveu de l'entitat i recorda que aquesta zona "està plena d'apartaments buits". Per tot plegat, assenyala que no cal tirar endavant el projecte, "per molt interès que tingui el promotor". Figa repta l'Ajuntament a recollir "la meitat de signatures" de veïns favorables.

El camí de ronda, i el tercer edifici

Però el planejament de Bellafosca no és l'única queixa que tenen les entitats ecologistes. I és que el camí de ronda és "un altre despropòsit" del consistori a criteri seu. Figa reconeix que volen que s'arregli aquesta via que molts veïns i turistes fan servir, però diu que el projecte de remodelació és "una transformació radical i artificial" del camí de ronda.

A més, recorden que no és un projecte "urgent" i menys en temps de pandèmia i dificultats. Per això, des de SOS Costa Brava veuen "insultant" que l'ajuntament es gasti prop d'1,2 MEUR a l'arranjament del camí de ronda. A més, Figa lamenta que l'Ajuntament només ha incorporat "dos detalls petits" de les al·legacions que van presentar al projecte.

L'altra batalla que SOS Costa Brava té amb el consistori té a veure amb l'aixecament d'un tercer edifici a la Pineda d'en Gori. Cal ressaltar que els dos primers estan immersos en un procés judicial, i des de l'entitat deixen clar que "per poc que puguin" també recorreran el tercer.

Votar l'esmena de la CUP

Es dona el cas que el dimarts de la setmana que ve es vota una esmena que va presentar la CUP en l'anterior ple, i que demana que la petició de rebaixar les exigències del Pla Director de la Generalitat sobre el litoral de la Costa Brava, només es limiti a edificis públics i no pas privats, com reclama l'Ajuntament.

Una esmena que no es va votar en l'anterior ple per decisió de l'alcalde, però que un recurs de la CUP i un informe favorable del secretari municipal han obligat a repetir. Si s'aprovés, faria que el consistori no pogués demanar a la Generalitat que rebaixi les exigències en l'edificació privada en zones del litoral gironí, com per exemple, Bellafosca.