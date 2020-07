Palafrugell torna a tancar totes les seves platges per quart cap de setmana seguit per l'alta l'afluència de banyistes

Palafrugell ha hagut de tornar a tancar les seves platges per la gran quantitat de banyistes que hi havia aquest diumenge. Es tracta del quart cap de setmana seguit que han d'impedir l'accés a les vuit platges del municipi. A les deu del matí ja se n'havien tancat cinc, les més petites – la d'En Calau, la de Port Bo, la Platgeta, la de Port Pelegrí i la de la Malespina -. Com és habitual, la del Canadell a Calella de Palafrugell, la de Tamariu i la de Llafranc han estat les que han trigat més a omplir-se. L'alcalde, Josep Piferrer, diu que això demostra que les mesures preses "funcionen". Piferrer, però, es mostra "molt preocupat" en relació a la massificació d'alguns locals d'oci nocturn i la "falta de prevenció" d'alguns dels clients.