Enllesteixen les obres d'emergència per reparar els estralls del Gloria al port de Palamós

Ports de la Generalitat ha enllestit les obres d'emergència per reparar els desperfectes provocats pel temporal Gloria al port de Palamós (Baix Empordà). El mes de gener passat, la zona de la pedrera i l'estació marítima van patir danys estructurals a causa de la borrasca. Aquests dies ha finalitzat la reparació de la zona perimetral de la pedrera i l'espai entorn de la bàscula del port. A la pedrera hi ha les naus i una esplanada per a l'emmagatzematge de les mercaderies del port, així com les instal·lacions per guardar la maquinària d'algunes activitats portuàries. Aquesta actuació se suma a la reforma feta de l'estació marítima. Les dues obres d'emergència han suposat una inversió de 867.000 euros.

Aquest dilluns, el director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, acompanyat de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha visitat la zona de la Pedrera, afectada pel temporal de gener i reparada per Ports de la Generalitat. El director general de Ports ha remarcat que han destinat 867.000 euros a arranjar els danys fets pel Gloria a la zona de la Pedrera i l'estació marítima del port de Palamós "per donar estabilitat, seguretat i restablir la normalitat dels serveis". "Vull posar en relleu la celeritat en què ha treballat l'administració portuària, tot i la situació actual, per tenir aquests dos espais enllestits al més aviat possible", ha remarcat Gómez.

El temporal va afectar la zona de la bàscula, al costat de les naus dels operadors portuaris a banda de mar i la zona perimetral on hi ha les naus i a l'esplanada d'emmagatzematge de mercaderies del port de Palamós. L'actuació ha consistit a reforçar la zona de la bàscula amb peces d'escullera i blocs de formigó per estabilitzar l'espai i perquè els futurs temporals no afectin tant el vial de serveis del port.

A més, a banda de mar, al costat de les naus del Club Nàutic Costa Brava, també han reforçat els murets de formigó per protegir millor les instal·lacions. Així mateix, han reposat peces d'escullera i blocs de formigó per donar més estabilitat a la zona davant de nous temporals.

Joan Pere Gómez ha afirmat que, un cop finalitzada l'obra portuària, al llarg de les pròximes setmanes es farà la instal·lació del sistema de videovigilància i els tancaments de seguretat.

L'estació marítima del port de Palamós també va patir estralls a causa dels ultrapassaments de l'onatge, la força de l'aigua i el vent. L'entrada d'aigua amb virulència a l'edifici va causar desperfectes a l'interior, el sostre i les parets. Les obres d'emergència per rehabilitar l'estació marítima han tingut un cost de 317.000 euros.

L'actuació ha consistit en la rehabilitació de les instal·lacions, la substitució dels elements destrossats i la renovació del subministrament de serveis, per tal que l'edifici pugui donar servei a l'activitat de creuers quan pugui començar la temporada, així com a les diferents activitats de promoció que s'hi fan.

Aquesta rehabilitació ha suposat la impermeabilització de la coberta de l'edifici, el reforç de l'estructura, parets divisòries interiors i la modificació de les parets exteriors i la façana. Així mateix, han canviat els tancaments de les portes i les finestres i han renovat els equips de climatització. A més han substituït les canonades d'aigua i la xarxa elèctrica.