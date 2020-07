Palafrugell i Platja d'Aro són els municipis catalans que atrauen més visitants de Barcelona a l'estiu

L'estudi de mobilitat de l'INE elaborat a partir de les dades dels mòbils dels ciutadans en quatre dates al llarg de l'any passat determinen que els destins més freqüents dels ciutadans de Barcelona a l'estiu són Palafrugell, Platja d'Aro, Calafell, El Vendrell, Blanes i Alp. Segons l'estudi, agafant com a referència més de 10.000 habitants a les províncies de Barcelona, Madrid, Múrcia o València, el 15 d'agost només hi havia menys del 20% de la població resident. La mostra ha tingut en compte dos dies de l'estiu (20 de juliol i 15 d'agost), la nit de Nadal i un altre de cap de setmana de novembre arreu d'Espanya, a més de jornades laborables per analitzar la mobilitat quotidiana.

A Catalunya, durant el 20 de juliol del 2019 i segons les dades obtingudes a través de la senyal dels telèfons mòbils, Palafrugell va rebre visita de 6.799 visitants el 20 de juliol del 2019, Calafell 6.098, Castell-Platja d'Aro 5.660, El Vendrell 4.8947 i Blanes 3.695. Tres setmanes més tard, Palafrugell continuava com el primer destí, amb 9.253 persones; seguit de Castell-Platja d'Aro (7.509), Calafell (7.288), El Vendrell (6.184) i Alp i altres municipis (6.032).

L'INE avisa que les dades només recullen la mobilitat de població resident a l'Estat, ja que els telèfons són els de numeració espanyola i no inclouen els moviments dels turistes estrangers.

Pel que fa al cap de setmana de novembre, l'estudi analitza també la situació durant la nit del dissabte 23 de novembre al 24. Els percentatges de població desplaçada de la seva residència habitual era molt menor que a l'estiu. En aquest sentit, els centres històrics de Madrid, Sevilla o Còrdova actuen com a receptors mentre que en àrees de Barcelona, així com Santa Cruz de Tenerife o Oviedo, s'hi han concentrat percentatges inferiors al 30% dels residents.

Respecte a la nit de Nadal, en algunes àrees del centre d'algunes ciutats, com Barcelona, però també Salamanca o Valladolid van doblar la població, mentre que en altres zones urbanes, però no cèntriques, cau.

D'altra banda, en un dia laborable normal (del mes de novembre), el 29,2% de la població va abandonar la seva àrea e residència durant les hores centrals del dia, possiblement per treballar o en una zona diferent. En el cas de Barcelona –La Marina, la Zona Franca i la dreta de l'Eixample- està entre les zones que reben fluxos d'entrada de més de 30.000 persones. A Pedralbes, la població es multiplica per dos durant el dia, fins a les vuit del vespre, i a partir d'aquesta hora cau, un fet que s'explica perquè una part dels telèfons mòbils s'apaguen.