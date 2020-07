El White Summer de Pals es cancel·la pels rebrots de Covid-19

La direcció del White Summer, que s'havia de fer als Masos de Pals de l'1 al 23 d'agost, ha decidit cancel·lar la novena edició de l'esdeveniment. Segons informen en un comunicat, han decidit suspendre'l per l'aparició de rebrots de covid-19 en diferents punts del territori. L'equip d'organització remarca que han mantingut converses "constants" amb les institucions i les autoritats sanitàries, així com amb l'Ajuntament de Pals i han resolt cancel·lar l'edició per "responsabilitat". "L'obligació del White Summer Group és garantir la seguretat de tots els assistents, artistes, equips involucrats i residents de l'Empordà", afirmen.

L'Ajuntament de Pals també ha emès un comunicat recordant que es va convocar una Junta Local de Seguretat amb representants municipals, responsables dels Departaments d'Interior, Cultura i Salut, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i de l'organització de l'esdeveniment. La junta es va celebrar el 17 de juliol. "Tots els assistents van manifestar la preocupació que envolta la celebració d'aquest festival en la situació sanitària actual", exposen al comunicat.

L'ajuntament detalla que en tot moment van traslladar a l'empresa promotora "la dificultat de controlar el risc de contagi que podia comportar la celebració d'enguany" i van desaconsellar tirar endavant amb la proposta, que podia comportar una afluència d'unes 3.000 persones diàries durant 23 dies.

"Tot i que el projecte presentat respectava la normativa vigent a dia d'avui en matèria sanitària, a criteri d'aquest consistori era del tot desaconsellable la celebració d'un esdeveniment de les característiques del White Summer", remarquen.

Els organitzadors també defensen que complien amb totes les mesures de seguretat després de treballar "molt" per establir protocols sanitaris. "La situació ha canviat en qüestió de dies, ara toca ser responsables i donar exemple", afegeixen els organitzadors que assenyalen que consideren que tenen el deure de contribuir a la desacceleració de la transmissió del virus. "El nostre compromís amb la societat ens obliga a avantposar l'interès general i evitar qualsevol risc d'aglomeració", conclouen.

Ja havien començat a vendre entrades i els promotors exposen que es pot sol·licitar el reembolsament o bescanviar-les per a l'edició 2021.

L'Ajuntament confirma que aquest dilluns l'empresa promotora ha presentat una instància de desestiment de sol·licitud de projecte de llicència de l'edició 2020 del White Summer.