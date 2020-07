Cancel·lat el festival White Summer de Pals a causa dels rebrots de la COVID-19

El festival White Summer de Pals finalment no se celebrarà aquest estiu. Així ho van anunciar ahir tant els organitzadors del certamen com l'Ajuntament del municipi, després de dies de comunicats i contracomunicats sobre la realització d'aquest esdeveniment que s'havia de portar a terme de l'1 al 23 d'agost.

Segons va explicar ahir el director del White Summer, Jan Barthe, la decisió de cancel·lar la novena edició del certamen la van prendre divendres passat, per l'augment de casos positius confirmats a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat o Figueres, entre altres localitats. «Creiem que fer el White Summer, tal com està ara la situació, és un risc. El cancel·lem per prudència i per responsabilitat», va assenyalar Barthe qui va remarcar que, amb aquesta decisió, volen «donar exemple» a altres festivals que «sí que s'estan fent».

En aquest sentit, el director del certament considera que la situació de la covid-19 està «descontrolada» i que els rastrejos «no estan funcionant». «Les mesures preses pel Procicat fa setmanes avui ja no són suficients per garantir la seguretat», va afegir.

Tot i la pèrdua econòmica que suposa pels organitzadors no poder realitzar el certamen, Barthe creu que també és una «oportunitat per reflexionar» sobre com adaptar aquest tipus d'esdeveniments a la situació de pandèmia que -va assegurar- seguirà activa «els pròxims anys». També va aclarir que la relació amb l'Ajuntament de Pals segueix sent «bona».

Satisfacció al poble

Per la seva banda, l'alcalde de Pals, Carles Pi (Junts per pals-ERC) va celebrar ahir la decisió, assegurant que al poble ja poden «respirar tranquils» després de setmanes de «molt neguit». «El festival porta 3.000 persones al dia i vèiem molt difícil que es pogués controlar el compliment de les mesures», va puntualitzar Pi, qui va recordar que el municipi té una població molt envellida.

L'alcalde també va explicar que per a l'equip de govern era una «contradicció» no fer la nit de les espelmes o la fira de vins per prevenció i haver d'autoritzar el White Summer. «Era un risc innecessari», va valorar.

Sobre la decisió, el batlle va criticar durament el Departament de Salut de la Generalitat per haver deixat «a mans» de l'Ajuntament aquesta responsabilitat. «Ens han deixat desemparats. No van donar la cara quan l'havien de donar», va lamentar Pi. De fet, abans que els organitzadors renunciessin a fer el certamen, el consistori va manifestar a la junta local de seguretat feta divendres passat -i a la qual Salut no va assistir- que, tot i que aquest respectava la normativa en matèria sanitària era «desaconsellable» que es fes.

La novena edició del White Sumer s'havia de celebrar de l'1 al 23 d'agost als Masos de Pals, en un espai de més de 50.000 metres quadrats.