L'oci nocturn en temps de COVID: aire per a Platja d'Aro i un maldecap per a Palafrugell

n un estiu marcat per la pandèmia de la covid-19, l'oci nocturn s'ha convertit en una necessitat per alguns municipis costaners de la comarca i en un problema per als altres. Sobretot al llarg de les darreres setmanes amb l'aparició de rebrots a l'àrea metropolitana de Barcelona o en poblacions gironines com Figueres i Vilafant.

A Platja d'Aro, l'obertura de discoteques i bars musicals va suposar un respir en un any que va arrencar amb els desperfectes causats pel temporal Gloria a finals de gener i la pèrdua del turisme durant els mesos de primavera a causa del confinament obligatori per la covid-19. «Necessitem l'oci nocturn. En un municipi com el nostre, si no existeix aquesta part de l'oferta potser molta gent optarà per no venir», ressalta l'alcalde, Maurici Jiménez, qui puntualitza que el turisme ja ha caigut un 40% respecte a l'any passat.

Amb relació als locals, Jiménez, assegura que estan complint les mesures de seguretat amb «molta responsabilitat» i que per part de l'Ajuntament i la Policia Local, s'estan fent inspeccions i controls contínuament. En aquest sentit, el batlle destaca que sovint el problema és «la irresponsabilitat» d'alguns usuaris que no porten la mascareta o incompleixen la distància de seguretat. Sobre la possibilitat que la Generalitat finalment opti per tancar tot l'oci nocturn de Catalunya, Jiménez aclareix que «acataran i faran complir» l'ordre, però que temen que sense espais d'oci nocturn, el jovent opti per crear la festa en llocs com les platges. «Preferim que els locals estiguin oberts i siguin molt dràstics amb les mesures de seguretat, al descontrol que pot venir sense oferta d'oci nocturn», afegeix.

Tot i això, i en cas d'ordenar-se el tancament, es reforçaran els controls policials en espais públics i platges i el consistori es reunirà amb tots els operadors del sector per avaluar la situació i fer la clausura «de la mà».

Mentrestant alguns veïns de la localitat ja han demanat que s'aturi l'activitat de bars i discoteques, un tema que ha generat malestar i discussions a les xarxes socials. Mentre uns defensen que «ara no toca» o que «la pela no ho és tot», altres opinen que tancar els locals pot suposar una «catàstrofe» per a molts negocis i que la culpa és de la irresponsabilitat dels usuaris. De moment, a Platja d'Aro, la Policia Local ja ha aixecat dues actes a locals que incomplien les mesures de seguretat.



L'altra cara de la moneda

El municipi de Palafrugell és l'altra cara de la moneda. Allà, l'oci nocturn, molt freqüentat per jovent de Barcelona, ha generat des del primer dia «moltíssima preocupació» al govern local. «Hem parlat amb els operadors i no tenim res contra ells, que fan tot el que poden i més», explica l'alcalde, Josep Piferrer. «El problema és que hi ha una gran quantitat de gent dins un local durant hores i sovint sense la mascareta perquè estan prenent alguna cosa, amb el perill que això pot comportar», ressalta Piferrer. En aquest sentit, el batlle afegeix que, a més, han detectat que grups de joves fan la festa fora de les instal·lacions d'oci nocturn i que, tot i que hi estan «molt a sobre» és difícil de controlar. «Hem fet inspeccions als locals i els intentem ajudar en tot el que podem en lloc de sancionar-los», assenyala.

Admet, però, que si el Govern català opta per tancar l'oci nocturn, des de l'Ajuntament «respirarem tranquils». «Ens sabrà molt greu per les empreses, però creiem que encara que als locals es pugui controlar la seguretat, l'espai d'oci nocturn provoca que es produeixin situacions de descontrol», conclou l'alcalde d'un dels municipis més turístics de la Costa Brava.



Es mantenen les festes majors

D'altra banda, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà ahir mantenien les festes majors previstes, molt pendents dels rebrots de la covid-19, mentre que a Santa Cristina d'Aro van anunciar aquesta setmana que la suspenien.

A Sant Feliu, la Festa Major s'ha de celebrar del 31 de juliol al 4 d'agost i els actes presencials es faran al Guíxols Arena, on hi podrà haver 800 persones com a màxim, assegudes i seguint les distàncies de seguretat establertes.

A la Bisbal d'Empordà, la festa Major s'ha de fer del 14 al 18 d'agost i, de moment, segueix en peu. Tot i això, l'alcalde, Enric Marquès, va assegurar ahir que la decisió definitiva sobre si es manté o se suspèn la prendran la setmana que ve. «Volem ser molt curosos i veure com va tot plegat», va dir Marquès, qui va destacar que han treballat amb les entitats per fer activitats amb aforament limitat i en llocs i hores concretes. «El que ens preocupa és que la gent es pugui muntar la festa pel seu compte», va afegir. Finalment, a Castell-Platja d'Aro la festa s'ha de celebrar de l'11 al 15 d'agost i de moment, també segueix endavant.