La Policia Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró ha estrenat aquest estiu dos nous models de quads per fer «més àgil, directa i efectiva» la seva actuació en el conjunt de la façana marítima del municipi. Segons va informar l'Ajuntament, aquests agents també donen suport al nou equip de 35 informadors/es al ciutadà contractats per garantir l'adaptació del conjunt de la població i del turisme a les mesures de seguretat per la covid-19.