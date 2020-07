Platja d'Aro recuperarà els triennis «irregulars» cobrats per 27 treballadors municipals

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro recuperarà els 34.453 euros que reclamava a 27 treballadors municipals per haver cobrat triennis «erronis» des de l'any 2004. Així ho ha dictaminat el jutjat contenciós administratiu 3 de Girona en una sentència en la qual desestima el recurs de reposició presentat pels empleats que demanaven que la restitució d'aquests diners es declarés nul·la de ple dret.

En la resolució s'aclareix que en la vista feta el passat 8 de juliol les dues parts van admetre que l'import d'aquests triennis s'abonava de manera «incorrecta» existint un «pagament excessiu». Un reconeixement de la part demanant definitiu, segons el jutge, per desestimar el recurs.

Tot i això, el tribunal també fa un advertiment al consistori en remarcar que el pagament «indegut» no és deu a «un simple error material, aritmètic o de fet derivat de l'ús d'una aplicació informàtica», sinó que es deu a la interpretació que feia el consistori de la normativa. Un «error» que, segons apunta la sentència, era plasmat per l'interventor municipal com a «incompliment de la legalitat» en els seus informes anuals als pressupostos.



Sentència ferma

Tot el conflicte es remunta al març del 2018 quan el consistori va tirar endavant una comprovació per determinar si els triennis -complements salarials per l'antiguitat- percebuts pels empleats públics municipals s'estaven fent correctament.

En un primer moment, el conveni de l'Ajuntament fixava que quan es pujava de categoria professional, els triennis s'havien de cobrar segons la nova categoria. Fa dos anys, però, es va determinar una nova manera de comptabilitzar aquestes retribucions, de manera que cada trienni anava d'acord amb la categoria que es tenia en cada moment i no amb la més recent.

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro -a proposta d'intervenció i de recursos humans- sostenia que va fer els càlculs que van acabar determinant que s'havien pagat més diners del compte, motiu pel qual van sol·licitar a 27 treballadors el reintegrament d'un total de 34.453 euros.

El Sindicat Autònom de Funcionaris de l'Administració Local de Catalunya (SAFAL), però, va presentar un recurs contra la restitució del pagament en considerar que l'Ajuntament «no ha seguit el procediment legal» establert. «Suposadament s'han fet uns pagaments indeguts en concepte de triennis i és discutible que es pugui carregar als treballadors», va assegurar el 8 de juliol passat el secretari general de la SAFAL, Antoni Pujol.

La resolució és ferma i no admet recursos.