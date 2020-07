Tres lladres assalten una casa i amenacen els amos amb una arma a Mont-ras

Els Mossos d'Esquadra busquen tres lladres que dimecres al vespre van assaltar un habitatge a Mont-ras i van amenaçar el matrimoni que hi viu amb una arma. El robatori va tenir lloc cap a quarts de nou del vespre quan els delinqüents, que duien la cara tapada, van entrar a la casa aprofitant que hi havia una finestra oberta i van sorprendre les víctimes quan estaven mirant la televisió.

Els van lligar i els van exigir diners, però com que la dona es va indisposar, els lladres van decidir fugir sense endur-se'n pràcticament res. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els assaltants, que segons la descripció del matrimoni, serien joves d'uns vint anys.

L'assalt a la casa de Mont-ras va passar poc després d'un quart de les nou del vespre. Els tres lladres, que vestien roba fosca i portaven la cara tapada, van entrar a l'habitatge a través d'una finestra. A la casa hi viu un matrimoni d'uns 70 anys, que en aquells moments estava mirant la televisió. Els lladres van sorprendre les víctimes i les van amenaçar amb una arma de foc que es desconeix si era simulada. Van lligar l'home i la dona i els van exigir que els entreguessin diners i objectes de valor. La dona, però, va marejar-se i els tres delinqüents es van espantar i van decidir fugir sense endur-se pràcticament res. Sí que se sap, però, que es van emportar els mòbils de les víctimes.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els assaltants. Segons fonts consultades per l'ACN, els tres lladres tindrien una vintena d'anys i serien de procedència marroquina. De moment, no hi ha detinguts en relació amb el robatori.