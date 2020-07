Detinguda una dona que feia de «mula» per als traficants de Sant Feliu

La Policia Nacional ha detingut una dona que feia de «mula» de la banda de traficants desarticulada a Sant Feliu de Guíxols el passat 17 de juliol. Amb aquesta ja són vuit les persones que han estat detingudes per emmagatzematge, tràfic i venda de drogues en el marc de l'operació «Corsari», que ha desmantellat una banda que introduïa droga a tota la comarca del Baix Empordà.

El paper d'aquesta dona, de 44 anys, era transportar dosis de cocaïna des de Santa Cristina d'Aro a clients de Sant Feliu de Guíxols. La detenció es va realitzar dimecres passat a Santa Cristina. Aquest arrest posa punt i final a l'operatiu policial i es dona l'organització criminal per desarticulada.

L'operació «Corsari» es va realitzar el 17 de juliol, quan els agents van entrar i registrar tres habitatges de Sant Feliu, on van trobar gairebé dos quilos de cocaïna, uns 30.000 euros en metàl·lic i diverses joies i rellotges. A més, es van intervenir vehicles i documentació. En una de les cases, s'hi va trobar també una arma de foc il·legal amb el número de sèrie esborrat i munició. Al llarg d'aquell cap de setmana es van detenir set persones: cinc homes i dues dones, de nacionalitat marroquina i hondurenya i totes elles residents a Sant Feliu de Guíxols. D'aquestes, dues van ser enviades a presó pel jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols.

L'operació efectuada pel cos de la Policia Nacional va comptar amb la col·laboració de les policies locals de Sant Feliu de Guíxols, de Platja d'Aro i de Santa Cristina d'Aro. A més, també hi van intervenir, entre d'altres, el grup d'operatius especials de seguretat (GOES) de Barcelona i la unitat canina. En total, hi van participar 55 agents.