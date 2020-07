Multes de fins a 4.000 euros pels abocaments il·legals a Calonge i Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni multarà amb fins a 4.000 euros els veïns i empreses que realitzin abocaments il·legals a la via pública. Una mesura que ha pres després que s'hagin produït diversos casos en el poble, tot i la informació i els consells donats a la ciutadania per a la gestió correcta dels residus.

Segons va informar ahir l'ens, les sancions s'aplicaran en funció de la gravetat i reincidència dels fets i tindran un import màxim de 4.000 euros.

En aquest municipi, des de l'1 de juny de 2019, està en vigor el sistema de recollida de residus porta a porta, que es va implementant progressivament a les diferents urbanitzacions i barris. Cada domicili disposa de dos cubells per dipositar cada dia la fracció corresponent. Les úniques excepcions són Sant Antoni i la urbanització Mas Pere, on hi ha contenidors a la via pública a causa de la gran concentració de blocs de pisos, la densitat d'habitatges i el gran volum de residus que es generen durant l'estiu, així com a la dificultat d'accés amb els vehicles de recollida a aquestes zones.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni també va habilitar per a casos excepcionals una àrea d'emergència al polígon industrial del municipi, al carrer de la Tina, amb les fraccions corresponents: rebuig, envasos lleugers, paper, cartró i vidre.

Aquests contenidors, però, s'han convertit en abocadors improvisats per a tota mena de residus: electrodomèstics, mobles, matalassos i fins i tot, material de construcció.

En aquest sentit, el consistori remarca que existeix un servei municipal de recollida per a trastos vells i una deixalleria municipal a la carretera de Romanyà, s/n, i que està oberta de dilluns a diumenge, de nou del matí a una del migdia i de dos quarts de quatre fins a les set de la tarda.



Una solució diferent

A Begur, els contenidors complementaris al porta a porta també s'han convertit en un punt d'abocaments incontrolats. En aquest municipi, però, han optat per una solució diferent: instal·lar un control d'accés mitjançant una targeta d'identificació, i videovigilància. Aquesta actuació s'efectuarà a totes les àrees d'emergència menys la que està situada a les antigues carpes, ja que el terreny no és municipal i el consistori no té permisos per actuar-hi. Per tot plegat, aquest ens està buscant un altre emplaçament on reubicar-la.

Respecte a la de sa Riera, on el problema era el mateix, s'ha canviat la seva ubicació i s'ha col·locat al carrer de la Riera. Pel que fa a la possible àrea d'emergència d'Esclanyà, el consistori està a l'espera de la constitució del Consell Municipal d'Esclanyà per tal que aquest decideixi si es necessita i en quina ubicació es requereix.