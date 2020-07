El PSC de Palafrugell critica que es facin obres a l'estiu

El PSC de Palafrugell va criticar ahir que s'estiguin executant obres a la via pública del municipi durant la temporada turística. «És lamentable», va valorar el regidor Juli Fernández en un comunicat en el qual va destacar les obres del carrer Manufactures del suro, que «estan implicant canvis en la circulació amb els problemes corresponents».

Respecte a aquest carrer, el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, va explicar ahir a Ràdio Palafrugell que estarà tallat tot l'agost perquè «no volen interferir en l'activitat de l'Escola de Música».

«Aquest govern ja està acostumat a fer les obres a l'estiu, ja que l'any passat també va tenir tot l'estiu en obres el carrer Horta d'en Fina i el carrer Cervantes», va criticar Fernández, que va afegir que els terminis per executar les obres, en relació amb la font de finançament no poden ser «una excusa». «Amb una bona planificació en els processos de contractació estaria solucionat. Aquesta és una mostra més de la incapacitat del govern i la poca previsió», va carregar l'edil socialista contra el govern format per ERC, Gent del Poble i JxC.